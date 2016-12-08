《RUSSELL专栏》中国大宗商品市场狂欢仍未落幕 但宿醉风险上升

2010年3月29日，天津港的铁矿石码头，工人们在移除覆盖在铁矿石上的篷布。 REUTERS/Vincent Du

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月8日 - 过去几个月，中国给全球大宗商品生产商和交易商办了一场大型派对，这从11月强劲的原油、铁矿石和煤炭等大宗商品进口数据中就可见一斑。

但派对参与者都知道，狂欢迟早会曲终人散，而且派对持续时间越长，宿醉往往就越严重。

中国铁矿石进口跳增至纪录第三高位，11月进口量9,198万吨，较前月大增13.8%，今年以来的铁矿石总进口量较上年同期增长9.2%。

根据中国海关初步数据，中国11月进口煤炭2,697万吨，创18个月以来最高，较上年同期激增逾一倍。今年1-11月煤炭进口亦锐增22.7%。

11月原油进口强势回升至3,235万吨，相当于约787万桶/日，高于今年以来平均的753万桶/日。

今年以来中国原油进口大约增加14%，相当于增加92.5万桶/日，差不多是荷兰的石油消费量。

中国的铜进口也大增，11月进口环比上升31%，达到38万吨，为6月以来最高，由10月的近两年低点反弹。

毋庸置疑，对主要大宗商品而言，这些都是很强劲的进口数据，肯定有助于解释最近几周大宗商品的大涨。

但就像多数经济数据一样，进出口数据是回顾性质的，对于未来需求的可能走势没有什么指引作用。

看看煤炭，很显然现在风险已经倾向价格下跌，这从指标澳洲纽卡斯尔港动力煤近期下跌可以看出。

1月纽卡斯尔煤周三跌至每吨78.15美元，与11月初的今年高点相比下跌将近30%。

虽然纽卡斯尔煤价仍远高于年初水平，但很明显市场开始产生泡沫，这种趋势可能会在2017年上半年加快发展。

中国进口增长推高了煤价，但这种增长是因当局削减国内产量的政治决定所致，而非实际需求有任何增加。

如今中国政府已收回了此前削减煤矿产能的大部分措施，并要求煤矿商以较低价格与公用事业单位签定2017年合同。

煤炭进口量或许会继续走强，但价格可能不得不下跌以维持进口煤炭的竞争力。

当然，汤森路透供应链和大宗商品预测编制的船运和港口数据显示，12月煤炭进口又将有亮丽表现。

12月有超过1,500万吨煤炭已经运抵中国或正在运抵途中。随着未来数周主要供应国印尼和澳洲有更多船货离港，这一数字肯定会上升。

**价格升势失去动能**

铁矿石的情况也一样，自年中以来铁矿石价格一直强劲上涨，到岸中国的现货铁矿石价格报在每吨72.20美元附近，比6月中旬时创下的近期低点上涨了约60%。

中国钢铁产量保持强劲，国内铁矿石产出下降，以及顶级澳洲出口商在供应方面更为自律，这些因素都助推了铁矿石价格的飙升。

不过铁矿石价格要继续上涨，需要中国钢铁产量继续意外向上，且供给面必须仍要自律。

基础设施投资前景更为良好，建筑和制造业状况表明中国的钢铁产量至少会保持在目前的水平附近，但会有更多来自巴西新建大型铁矿的额外供给。

大宗商品价格升高也会诱使之前被迫出局的出口方，比如伊朗，考虑能否在中国的进口中分得一杯羹。

对原油而言，有两种因素影响着中国的前景，一是还将有多少原油被加入到战略石油库存中，另一个是将有多少原油会以成品油的方式被再度出口。

全球指标布兰特原油期货自11月中以来已经上涨约20%。市场起先是期待OPEC牵头减产，之后在OPEC 11月30日会议上最终达成减产协议后做出反应。

油价走高或抑制中国出于存储目的的买兴，尤其是如果中国买家认为油价还会再度走低的话，就更会选择收手观望。

还需指出的是，中国11月燃料出口创下485万吨的纪录高位，较上年同期增加18.3%。

这主要归因于中国国内需求增长放缓，亦是因为中国炼厂产能大量过剩，而亚洲炼油裂解价差使得出口变得有利可图。

整体看，有足够的理由认为中国大宗商品盛宴可能正接近尾声，至少这波狂欢已经推升了价格。

大宗商品进口料将保持强劲，但对于明年需求增长是否足以进一步支撑价格上涨，还存在疑问。（完）