《RUSSELL专栏》终结中国大宗商品贸易融资的时机已到

图为一名工人在向上海洋山港附近的一个仓库内运送铜。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿6月6日 (撰稿 Clyde Russell 编译 石冠兰/李春喜/王冠中) - 中国多家银行和交易商正在紧急核查中国青岛港金属仓单质押确切情况，这场风波应有助于迅速中止使用大宗商品作为信用工具的作法。

过去几年来，中国金属市场一个众所周知的黑洞，就是进口金属作为抵押品，取得融资投入更高收益资产，比如建筑业。

这在铜市中最为明显，铁矿石、黄金、大豆以及其他商品也都受到了影响，由此建立了所谓黑暗库存，也就是持有目的与供需基本面无关的库存。

本周传出多家银行和交易商都在盘查青岛港金属贸易融资的曝险，担心发生仓单重复质押骗贷情况。

这意味着同一批金属仓单可能有一个以上的持有人，可能发生贷款违约和复杂的法律问题。

中国主要金属贸易港口分布图，请点选：link.reuters.com/hac89v

当局尚未证实展开调查，但现在看来，若有任何骗贷行为，更有可能促使政府进一步打击影子银行。

对于实货大宗商品而言，对于贸易融资的担忧升温，意味着中国市场可能短期内受到干扰，尤其是如果发生贱售库存求现的情况。

这可能会影响进口几个月，但随着库存压力缓解，市场应当更真实地反映供需情况。

鉴于中国港口的库存处于高位、经济增长疲软以及现货价格低迷，铁矿石似乎是短线最脆弱的大宗商品。

上周中国港口的铁矿石库存达到创纪录的1.069亿吨，这大约是今年1-4月平均月进口量的1.4倍。

亚洲铁矿石现货价格自触及每吨91.80美元的20个月低点以来已经小幅反弹，周四收报94.30美元。

不过今年迄今仍下跌约30%，这可能让以铁矿石库存为抵押的贷款承压。

**即便上涨也不会强劲**

融资协议的可能解除，再加上港口的高库存量，可能会抑制铁矿石价格的反弹。过去几年来，在夏季建设旺季时，中国建筑用钢增长，都曾提振铁矿石价格上涨。

此外，供应也在增加，尤其是主要出口国澳洲。矿业巨头必和必拓 (BHP.AX)和力拓(RIO.AX)的扩产项目也将开始投产。

然而，价格也不太可能进一步趋弱，因为新加坡交易所铁矿石掉期合约: 以及大连商品交易所期货: 显示前景呈现持稳至略为偏多。

大连期货逆价差情况过去10日来有所缓和，第二个月期约目前仅较第六个月期约升水1.7%，低于5月26日的升水8.7%。

这主要是因为短天期期货价格下滑所致，第二个月期约自5月26日的每吨769元人民币回落，在周五午盘触及698元人民币。

新加坡掉期合约已从5月26日的温和逆价差转为微幅正价差。六个月掉期合约周五报每吨94.38美元，较第二个月合约升水0.13%。

尽管这样的微小升水幅度并不预示着涨势，但从逆价差转为正价差，却支持了价格正接近底部，可能在未来几周上涨的看法。

市场人士通常把焦点放在可能的短线价格走势，而对影子银行操作可能遭滥用的忧虑，可能促使中国当局将表明立场，并执行明确的规范。

交易商和买方指出，完全中止这类操作对市场来说更为有益，就算只是一套明确的规范和当局的监管，都会提振生产者的信心。(完)

(译文审校 蔡美珍/艾茂林/于春红)

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