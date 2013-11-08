《RUSSELL专栏》洞悉中国大宗商品进口数字异常变化

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/王翔琼
路透澳洲朗塞斯顿11月8日 -中国主要大宗商品进口量从9月的较高水位回落，原本就是大有可能的情况，但10月的下跌究竟是否只是一次失常，还是已经足以动摇多头观点？
中国10月原油进口量跌至481万桶/日，创13个月最低，较9月的625万桶/日纪录高位大减23%。
铁矿石进口也由9月的天量纪录7,458万吨下滑，下跌9%至6,783万吨。
铜进口由9月创下的18个月高点下滑11.2%，至406,708吨，大豆进口量也下滑11%，至419万吨。
中国的铁矿石、铜及大豆进口量都是全球最高，原油进口仅次于美国，像这么大幅度的进口下滑，通常都会被视为严重警讯，特别是在整体贸易数据更为强劲的强烈对比之下。
中国10月出口增速反弹，同比增长5.6%，高于市场预估的3.2%。
进口亦增长7.6%，但低于市场预估的成长8.5%。
整体贸易数据所展现出来的是，中国的出口导向经济正在由年中的一波放缓表现回升，而且受益于美国温和复苏及欧洲初露复苏迹象。
这表示10月大宗商品进口大跌可以只视为一次失常吗？
有不少理由可以相信10月数据是受到一些一次性因素影响，其中最主要的是10月初的黄金周长假。
这个因素可能造成一些船货提前至9月，使得9月数据显得比实际情况更强劲，而10月则比实际情况更弱。
中国经济、贸易及产出数据走势图(link.reuters.com/fut96s)
这两个月的原油平均进口量为553万桶/日。
不过，这仍低于今年前八个月每日562万桶的进口均值，说明过去两个月原油需求放缓。
导致10月石油进口需求放缓的另一个因素可能是，数家炼厂在当月中旬左右停运维护，这些炼厂的产能共计64万桶/日。另外，此前库存增加。
但即便考虑到所有这些一次性因素，中国整体石油需求增长缓慢的情况仍然很明显，可能难以达到国际能源署(IEA)预估2013年需求达到1,014万桶/日的目标。
铁矿石进口下滑令人担心的直接因素较少，因为10月铁矿石进口量仍为今年第五高。鉴于表现最好的三个月分别落在7月、8月和9月，因此10月的表现实属强劲。
9月和10月两个月的铁矿石平均进口量为7,120万吨，仍远高于今年前10个月均值6,690万吨。
铁矿石面临的问题在于，鉴于需求成长放缓及致力于抑制产出来减少污染，钢铁生产似乎正在减慢。
至于铜方面，影响10月进口表现的因素除了适逢假期以外，则是缺乏在国内外价格之间的套利机会，从而降低了投资者对现货交易的兴趣。
整体而言，大宗商品进口数据与中国经济增长率要处于政府7-7.5%目标区间左右的情况相符。
不过，9月强劲的大宗商品进口数据与10月的疲态一样，都属失常表现。两个月的均值更真实地显示出需求成长温吞。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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