《Russell专栏》中国放弃控制铁矿石价格的尝试？

资料图片：在西澳洲Dampier，力拓所属的铁矿石设施在装船。 REUTERS/Daniel Munoz

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 田建华/张涛

路透澳洲朗塞斯顿6月17日 - 或许开始为奉行自由市场的资本主义击鼓而庆还为时过早，但是有迹象显示中国正在逐渐抛弃控制铁矿石市场的尝试。

就在指责铁矿石巨擘操纵价格仅三个月后，中国计划放弃十年之久进口资质机制，此举或剔除市场中的代理商，降低钢企成本并提高透明度。

看似这是全球最大的铁矿石买家在试图从三大铁矿石厂商赢得价格控制权战役中的战略性撤退。三大铁矿石厂商分别是巴西淡水河谷(VALE5.SA)以及两家英澳企业力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)。

据路透6月13日援引知情人士的报道，中国今年下半年计划取消进口资质机制。

现行的机制要求是，要有由政府支持的协会，如中国钢铁工业协会等发放的进口资质。

该机制设计初衷是希望消除投机性贸易商从而遏制推高价格，并促使钢企协会在铁矿石厂商面前组成统一战线。

但是该机制给予代理商凭借进口资质牟利的空间，并因此推高那些不直接进口矿石的钢企成本。

根据拟定的调整，铁矿石进口商将仅需要和其他大宗商品商品买家一样的许可证，意味着钢企可以直接从矿商购买。

尽管这在短期对铁矿石价格或没有多大影响，但假以时日，可以降低相对于国内供给而言的进口铁矿石价格，从而产生深远影响，这或提高海外铁矿石用量。

另外一项近期拟议的变化是要求进口商使用国内交易平台。尚不清楚这两项计划如何配合。

据路透4月份的报导，新规要求交易商和钢厂如要申请新的进口资质，必须在北京国际矿业权交易所(China Beijing International Mining Exchange/CBMX)交易至少50万吨铁矿石。

这三大矿商是CBMX的会员，但他们也支持新加坡的globalORE系统，该系统目前处理的实货交易量高于CBMX。

中国采取行动支持CBMX很可能是为了从矿商手中夺走定价权，尤其是当局指控大型矿商操纵价格。

浏览铁矿石价格与中国进口情况图表，请点击：(link.reuters.com/bym56t)

最近价格下跌导致中国进口再度大增，4月和5月分别是第三和第二强的月份。

现货铁矿石价格从2月高点到5月31日低点每吨110.40美元下跌30%以上，6月14日小幅回升至113.60美元。

正如我在3月时指出，去年4月至9月现货价格下挫42%，而考虑到当时经济前景普遍疲弱，当时中国进口情况相当不错，因此可能更有理由说铁矿石价格被操纵走低。

然而，由于一个大买家就占到全球海运铁矿石市场的70%以上，三家大生产商就能供应这么大的数量，因此人们仍然担心铁矿石价格受到操纵。

目前，铁矿石价格根据普氏与Metal Bulletin编制的基准来确定，而他们的基准则是根据市场参与者提供的信息与交易情况来确定的。

虽然这些机构采用的评估方法比较可靠，但该系统仍然依赖每个人绝对诚实，而在缺乏一个可交割期货市场的情况下，总会存在参与者为了自己的利益而操纵价格的诱惑。

但我认为，持续操纵价格很难，不过如果存在参与者必须交割的流动性期货市场，肯定会提高市场透明度。

但在目前，似乎中国人只能强迫自己接受不可能控制铁矿石市场的现实，因此很可能采取可行措施来降低现有系统带来的不必要成本。(完)

(译文审校 杜明霞)

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