《RUSSELL专栏》中国停止棉花收储 利空影响或不如担心那么大

资料图片：2012年10月，安徽芜湖一棉花收购站，一名工人在搬运棉花。 REUTERS/Stringer/Files

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；/编译 朱晓军/田建华

路透澳洲朗塞斯顿1月23日 - 中国当局决定停止棉花收储，但这对棉花价格的负面影响可能不如市场担心那么严重。

结果究竟如何，主要取决于中国怎样调整政策，即从高价向国内农民收储棉花转为按照国际价格支付补贴。

中国的庞大棉花库存何去何从也同样举足轻重。据称总库存已经超过1,000万吨，占全球总量一半以上。

迄今为止，中国官方已经表示补贴计划将在秋收后启动，并且会考虑国内供需情况和国际价格。

官方表态并不具体，不过我们可以假设官方按照进口棉花到岸成本来进行补贴。

补贴政策将导致更多国内棉花流向国内市场，而非像2011年收储计划开展以来那样，大量棉花在国库中堆积如山。

对于全球棉花市场而言，这可能是偏空信号，因为它说明中国进口需求将会放慢，从而失去了支撑价格的一个支柱。

不过，现实情况或许不会这样发展。

中国政府去年收储每吨棉花向农民支付约20,400元人民币(3,370美元)，较12月到岸棉花价格溢价60%。按中国海关数据，12月到岸棉花价格为每吨2,102美元。

如果中国政府补贴国内棉花，以推动其价格齐平进口棉花成本，那么这意味着支付给农民的报酬将大幅减少。

棉农收入大减无疑会导致棉花种植面积大减，而且可能引发棉农某种形式的抗议。

无论如何，中国2014年国内棉花产量可能会远低于2013年的630万吨。

尽管如此，这确实意味着收储停止后，市场上将迎来更多国内棉花供应。

**需求增长？**

但是考虑到中国内部被压制的需求，这或许不会压垮整个市场并使得进口锐减。

政府收储不仅扰乱了棉花的种植，影响还波及国内供应，因棉纺厂承受不了高棉花价格，被迫转求进口，或将生产迁至海外。

棉纺厂受严格的进口配额制约，这意味着他们无法从海外获得足量的低价格棉花来满足需求。

让国内棉花价格降低或许会提升棉纺厂的需求，因此扩大整体棉花市场规模。

政府是否将很快释放储备也有疑问。

首先，当局协会希望落实新的补贴制度。第二，他们不愿意赔钱释放储备，可能会倾向于以较高的价格出售一小部分储备，从而慢慢削减储备规模。

尽管上述几个因素无一利多棉花价格，但是他们却给政府释储到底带来多大程度的利空画了个问号。

尽管近月期棉价格还没有对该消息做出反应，但后续月份的期棉一直在下跌，使得价格曲线深度倒挂。

1月23日亚洲交易时段日中，洲际交易所(ICE)(ICE.N)近月指标期棉报每磅87.79美分，较六个月期棉升水9.3%。

一个月前，近月合约价格比六个月合约高出6.4%，而九个月前，价格曲线还是正价差形态，六个月期约价格高出近月合约3.7%。

价格曲线变化显示市场参与者认为，中国对全球棉花市场的需求减少，但是减少多少还不知道，而进口坚挺的程度可能会超过许多人的预期。(完)

(译文审校 王洋)

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