《RUSSELL专栏》亚洲原油价格坚挺，全赖中国补充库存

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
汤森路透Oil Analytics编制的数据显示，该地区2014年1-4月进口约3.252亿吨原油，与上年同期的3.244亿吨相比变动甚微。
2014年头四个月，流向中国商业和战略库存的原油可能最多达720万吨，意味着不计这部分原油，亚洲原油需求实际上可能下滑约1.9%。
如果情况确实如此，那么可以预计油价将承压，尤其是考虑到中东主要产油国伊拉克和伊朗增加供应。
迪拜商业交易所指标阿曼原油 5月9日收盘较今年年初水准下滑3.9%。
上述降幅略大于全球指标布兰特原油 2.6%的降幅，但布兰特油价可能受到乌克兰紧张情势和利比亚供应中断的提振。利比亚主要生产跟布兰特原油类似的轻质原油。
中国充实库存可能提振了需求，足以阻止售往亚洲的原油价格与该地区走软的实际消费一道下滑。(完)
(译文审校 张涛/艾茂林)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。