《RUSSELL专栏》亚洲原油价格坚挺，全赖中国补充库存

汤森路透Oil Analytics编制的数据显示，该地区2014年1-4月进口约3.252亿吨原油，与上年同期的3.244亿吨相比变动甚微。

2014年头四个月，流向中国商业和战略库存的原油可能最多达720万吨，意味着不计这部分原油，亚洲原油需求实际上可能下滑约1.9%。

如果情况确实如此，那么可以预计油价将承压，尤其是考虑到中东主要产油国伊拉克和伊朗增加供应。

迪拜商业交易所指标阿曼原油 5月9日收盘较今年年初水准下滑3.9%。

上述降幅略大于全球指标布兰特原油 2.6%的降幅，但布兰特油价可能受到乌克兰紧张情势和利比亚供应中断的提振。利比亚主要生产跟布兰特原油类似的轻质原油。

中国充实库存可能提振了需求，足以阻止售往亚洲的原油价格与该地区走软的实际消费一道下滑。(完)