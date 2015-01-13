《RUSSELL专栏》中国巨量原油采购态势或将维持一段时间

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
如果库存补充保持每日100万桶的速度，SPR看来可能很快被填满，鉴于市场预期油价将趋稳，然后在年中有所回升，这可能正合中国之意。
当前市场状况下，即便中国日需求再增加100万桶，仅凭这似乎也不足以推动价格反弹。
汤森路透石油研究和预测(Oil Research and Forecasts)预计，中国1月进口保持在3,000-3,200万吨左右，与12月基本持平。
这些石油已经买进，意味着即便中国近几个月以创纪录的水平买进原油，但油价仍在重跌。
不过，亚洲油价的一个指标--阿曼原油期货<0#OQ:>的远期价格曲线最近趋陡，六个月远期合约价格较次月合约升水11%，高于一个月前的4.3%。
正价差走阔表明，市场预计目前的低价不会持续，但预计也不会强劲反弹。
目前市场的氛围，似乎是中国想买多少石油就买多少，也不会推动油价上涨。(完) (译文审校 徐文焰/王兴亚)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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