《RUSSELL专栏》中国去产能治污染 对进口钢铁及煤炭犹如双刃剑

2010年4月资料图，沈阳一座铁路车站的煤场内，一名工人在从火车车厢里卸煤。 REUTERS/Sheng Li

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿3月6日 - 中国决心以削减钢铁及煤炭产能来改善污染问题，这对于向中国输出铁矿石与煤炭的出口国而言，应该是一项长期利空，但实际情况可能远远没有这么单纯。

“我们会让我们的天空再次变蓝，”中国国务院总理李克强周日在政府工作报告中表示。

这番斩钉截铁的宣示，为中国当局关闭钢铁及煤炭过剩产能的计划注入了政治意志。

中国发改委在政府工作报告中计划今年再压减钢铁产能5,000万吨，退出煤炭产能1.5亿吨以上。

中国的整体计划是，到2020年压减钢铁产能最高1.5亿吨，煤炭去产能8亿吨。

中国政府还宣布，2017年希望将人均能耗降低3.4%，将碳排放强度削减4%。

假设实际的产能关闭达到目标，那这会对铁矿石和煤炭进口产生什么样的影响呢？

对铁矿石而言，很大程度上将取决于产能削减最终能否带来产出下降，以及产量能否维持在8亿吨以上，就像2016年那样。

去年，中国的钢铁去产能行动主要集中于老旧、低效的钢厂，而这些钢厂中许多本已经停产。

去年中国钢铁产量增长了1.2%至8.084亿吨，而这又使得铁矿石进口增长，因中国国内许多矿场因前几年的低价还在关闭状态。

铁矿石价格的上涨或许会刺激国内矿山重新启动，但这还远谈不上板上钉钉的事，而且可能也无法达到拉低进口的程度。

Metal Bulletin评估的中国铁矿石现货价格上周末微幅下跌，周五收报每吨91.32美元，但仍是2015年底水平的近三倍。

铁矿石价格2016年的大涨，延伸至今年迄今，主要归因于钢铁价格上扬，而钢铁价格又因基建和建筑支出而获得提振，因中国政府增加支出以维持经济增长。

中国政府希望2017年经济成长率达到6.5%，略低于去年的6.7%；去年的经济成长目标区间为6.5-7.0%。

但中国政府似乎再度努力强调促进消费增长，而这或将抑制钢铁需求增长。

由于2017年钢铁产量很可能保持稳定增长，国内铁矿可能重启，港口的进口铁矿石库存料处于纪录高位，综合以上因素，铁矿石价格似乎很难持续上涨。

进口铁矿石的主要优势在其质量远高于国产矿石，因此在生产钢铁的过程中需要较少的燃煤能源。

虽然国内铁矿石经过加工，品位可以达到对于进口铁矿石来说很常见的62%左右，但加工的成本很高，会损及重启国内矿山的经济效益。

**暂时利好进口煤炭**

对煤炭而言，质量也成为一个影响因素。

倘若政府成功削减煤炭产量，发电站、钢厂及其它工业用户可能将转向进口以确保充足供应。进口煤炭或许也会变得更具竞争力，因为供应限制会推高国内煤炭的价格。

中国削减煤炭产量的速度有可能比利用其它替代能源的速度更快，例如用天然气发电及为建筑取暖。

进口煤炭可能会弥补部分缺口，尤其是中国东南部工业区，这里的污染情况没有东北部那么严重，后者是钢铁产业大本营。

中国2016年煤炭进口增长25.2%至2.5551亿吨，使中国再次成为从印度进口煤炭最多的国家。

去年的大赢家是印尼，中国从印尼进口煤炭激增38.1%，其中大多为低品级煤炭。

随着中国更加严格地治理污染，印尼煤炭出口可能面临风险。不过，印尼煤炭或许能够通过与国内供应相混合，从而继续被市场所青睐。

但澳洲等高品质煤炭供应方料将看到需求增加，特别是如果中国确实停止从朝鲜进口煤炭。中国在去年底宣布，为执行联合国安理会有关朝鲜的制裁决议，将暂停从朝鲜进口煤炭。

朝鲜产的无烟煤主要用于炼钢过程中的烧结以及制陶。

中国去年从朝鲜进口了2,250万吨煤。虽然中国国内煤炭行业或许能够取代进口的朝鲜煤炭，但如果中国政府坚定的对本地煤炭生产进行限制，那么煤炭产业料仍将挣扎求生。

整体看，对于向中国出口煤炭的供应商而言，今年应该是个好年份。但随着北京最终要大力削减对煤炭的使用，煤炭商未来的日子也将越来越难过。（完）