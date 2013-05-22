《Russell专栏》中印提高进口煤质量标准 料对市场影响不大

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)
撰文 Clyde Russell 编译 李春喜/许娜
路透澳洲朗塞斯顿5月22日 - 亚洲的中国和印度等大国计划提高燃烧用煤的质量，但在可预见的未来，料对煤炭进口水平影响不大。
中国国家能源局拟推出规定，从国外进口的煤炭热值不得低于4500大卡/千克，灰分不超过25%，含硫量不超过1%。
推出这项政策的原因是，低质量煤炭造成更大污染，因为需要燃烧数量更多的煤才能产生同样的能量。
在印度，甚至动用了专门的监控设备，以提高运往电厂煤炭的质量。
上月，印度最大的公用事业公司NTPC(NTPC.NS)对不合格煤炭拒绝付款，这使该国的全球最大煤矿公司Coal India(COAL.NS)以暂停供应作为回应，引发断电的担忧。
国产煤质量较差，迫使印度公用事业公司不得不花高价进口煤，即便进口的大多数煤炭是质量较差的印尼煤。
表面看来，全球第一和第四大煤炭进口国推出这些措施似乎对海运煤市场偏空，但事实上影响可能不大，即便这些措施生效之后。
中国拟推行的措施似乎主要针对印尼煤，雅加达证券商MandiriSekuritas预计，该国约五分之一的低质煤将不得不转售到其他市场。
不过，摩根士丹利在周二的研究报告中指出，通常出口到中国的印尼煤已经超出这项标准，因此即便该措施付诸实施，影响也会非常小。
中国的煤炭进口似乎受价格因素影响更大，尤其在当前发电量增长放缓的环境下。
4月中国发电量按年增长6.2%，较3月增长提速，3月增幅为六个月来最低。
不过，2013年经济增速料放缓至7.5%左右，将抑制电力消费。第一季电力消费仅增长了4.3%。
由此观之，中国煤炭进口仍强劲增长或许会让人感到意外。中国4月煤炭进口较上年同期增长近19%至2,349万吨，今年迄今累计增长25%。
欲浏览中国煤炭进口及消费相关图表，请点击：(link.reuters.com/myp47t)
据中国煤炭进口商协会(China Coal Importers Association)主席Phil Ren透露，中国2013年煤炭进口量可能将达3-3.5亿吨，高于2012年创纪录的2.3亿吨。
虽然煤炭进口表现强劲，但此预期似乎过于乐观，因为这相当于5-12月平均每月进口煤炭2,650万吨，而2013年头四个月平均进口量仅为2,180万吨。
此外，要想达到此预期，煤炭进口价格就得持续比国内价格诱人，但实际情况可能不是这样。
上周纽卡斯尔港口澳洲煤炭价格上涨0.5%至每吨88.03美元，中国煤炭价格则从每吨613元人民币跌至612元人民币(约合99.83美元)。
若按此水平来看，进口煤炭很难有竞争力，因为还要把运费、保险和关税计算在内，而目前这些合计约达每吨18美元。
就印度而言，提高煤炭质量的举动实际上可能对出口商有利。
人们怀疑Coal India是否能够大幅提高所产煤炭的平均质量，因为该公司运营的矿场及储备评级逐渐下降。
这意味着，公用事业单位可能不得不进口更多价格较高的煤炭，以与其它煤炭混合使用。
这样一来，印度煤炭进口总量可能不会增加。2012-13年印度煤炭进口总量增长29%至创纪录的1.35亿吨，今年料将继续增加。
反之，印度或许会停止购买一些低质量印尼煤炭，转而从东南亚国家、或者南非和澳洲等国购买质量更高的煤炭。
虽然提高煤炭质量的尝试性举措可能不会立即对市场产生太大影响，但其重要性在于，这是否会是一系列举措的前奏。
考虑到中国和印度的污染和碳排放问题在海内外引发忧虑，当局看来可能会从使用中的煤炭下手。
而这只可能通过改用质量更高的燃料、或是提高使用低质量煤炭的技术，以从低质量煤炭取得更多、更加清洁的能源。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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