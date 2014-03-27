《RUSSELL专栏》中国尚未感受到印尼镍及铝矿出口禁令冲击效应

图为2014年2月11日在上海自贸区港口拍摄的集装箱。 REUTERS/Aly Song

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿3月27日 -印尼禁止未加工镍矿石及铝土矿出口的禁令已经实施超过两个月，但它的影响尚未完全反映在中国的进口数据中。

中国2月贸易数据显示，从印尼进口的镍矿石约310万吨，同比只下滑2.5%。

印尼的未加工矿石出口禁令在1月12日生效，虽然对于铜及其他矿石的限制有所松动，但对镍及铝土矿的完全禁令维持不变。

然而，印尼在中国2月镍进口量中占到87%，显示中国尚未明显转向其他供应源。

中国1-2月从印尼进口的镍矿石数量为920万吨，同比跳增29.1%。

1月的强劲表现，可解释为中国买家赶在禁令生效前拉货，而2月的持稳表现，最有可能的原因是由于1月底到2月初农历春节假期的缘故，一些船货虽在1月初从印尼出发，但最后登记的到港日期拖到了2月。

至于铝土矿，中国2月的进口量已经出现减少。

中国2月铝土矿进口量为320万吨，其中213万吨来自印尼。

2月来自印尼的进口同比减少22.2%，但由于1月进口量较高，所以1-2月的进口合计成长44%，达到830万吨。

在实施未加工矿石出口禁令之前，印尼是全球最大镍矿石出口国，也是中国铝土矿最大进口来源，在这两种矿石的全球市场，各占约12%，一年贸易额约30亿美元。

印尼尚未发布2月贸易数据，但1月报告已经显示出矿石出口较12月大幅下降70.1%，足以令该国贸易收支在经历三个月的顺差后转为逆差。

理论上讲，中国3月贸易数据应显示当月从印尼进口的镍矿石和铝土矿数量为零，因为任何船货都不可能在海运路上耽延六周。

假定从印尼进口的矿石数量的确降至近零水准，那么需要考虑的问题就是：接下来将发生什么？

**中国库存不能长期满足需求**

就铝土矿而言，据信中国买家已经储备了接近18个月的消费用量，这与去年进口跳增79%的情况相符。

但铝土矿库存终有那么一天降至低位，届时市场上可供选择的供应源料将十分有限，那么中国或许就不得不转移到价值链的更上游，增加氧化铝的进口量。

鉴于全球氧化铝和铝市场仍处于巨大的供应过剩局面，因此需要等到一段时期过后才可能感受到印尼铝土矿供给缺乏的影响。

另外，如果有氧化铝炼厂在印尼建成，可能就永远也不会感受到铝土矿供应减少的影响。印尼禁令的政治目的就是在本土建立氧化铝炼厂。

或许这一情景将对其他地区的氧化铝和铝生产者造成一定冲击，但整体而言，印尼铝土矿出口禁令对市场的影响最多也不过就是慢火煎熬，发酵有限。

但镍矿石的出口禁令对于中国就更难应对了，因为中国囤积的镍库存据信没有铝土矿那样庞大，而且主要掌握在一些大型生产商手中。

中国公司进口的印尼镍矿石，很大一部分都用于制造镍生铁。鉴于此，那些较小型的炼厂可能很快就会感受到印尼镍矿石禁令的影响，并且他们也很难通过其他替代渠道--比如进口菲律宾的矿石，来填补供应缺口。

这将造成镍生铁供应在中国市场的下降，意味着精炼镍的进口可能会增加。

这就能很好的解释为什么伦铜期镍自年初以来跳涨了12.5%，但我们还需观察未来几个月的情况，看看中国的镍进口是否真的攀升了，或者只是市场提前做出了反应。

另一个考虑因素是不锈钢，这是精炼镍的主要用途。中国不锈钢市场的需求增长缓慢，可能在未来数月抑制镍的进口需求。(完)

(编译 高琦/蔡美珍 审校 徐文焰)

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