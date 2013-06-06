《Russell专栏》铁矿石价格上涨的环境尚未形成

5月数据将于下周出炉，可能显示出相似的力道，特别是鉴于澳洲黑德兰港5月铁矿石出口较4月大增了21%。

黑德兰港铁矿石出口占海运铁矿石贸易总规模的五分之一，该港出口跃升，暗示中国去库存化的过程可能已完全结束。

中国港口库存现在略低于7,500万吨，远低于去年8月整月接近1亿吨的水平，意味着库存进一步减少的程度可能有限。

如果库存情况对铁矿石进口的影响是略微利好或至少是中性，那么真正的忧虑就在于钢铁行业了。

尽管越来越多迹象显示需求增长乏力，但今年迄今为止钢厂一直在增产。

4月粗钢产量为6,565万吨，仅比3月纪录高位略低一点。今年头四个月的粗钢产量比2012年同期高出8.4%。

5月产量并没有下降，中国钢铁工业协会数据显示，5月11-20日这10天当中日均产量为218.5万吨，仅比此前10天触及的纪录高位低0.3%。

但钢铁库存也一直在增加，5月底的水平比3月底要高出约40%。

钢铁生产商不愿闲置产能，因为不想放弃市场份额，但最终成本较高的生产商可能没有别的选择。

宝钢集团 就预期2013年产量料只会增长1-2%，低于2012年的3%，也低于2006-2011年间的年均增幅10%。

如果这个预估是正确的，鉴于头四个月产量增长势头相当强劲这个事实，就意味着2013年余下时间内钢铁产量会下降。

这会进而利空铁矿石价格，但如果价格真的从当前水平大幅下跌，那么面临闲置矿井压力更大的将是较小型的中国铁矿商，而不是巴西淡水河谷 、澳洲力拓 和必和必拓 这些成本较低的矿业巨头。

总而言之，从当前的市场形势和前景来看，都不构成预期近期铁矿石或上海钢价大涨的理由。

虽然铁矿石价格仍然偏向下档，但从当前价格下滑的幅度可能限制在每吨10-15美元。