《RUSSELL专栏》铁矿石价格与中国经济情势的复杂互动关系

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell
路透澳洲朗赛斯顿3月13日 -传统思维认为，今年铁矿石价格大跌，是因为对中国经济增长前景的担忧，但实际情况可能恰恰相反。
从2月17至3月10日，亚洲现货铁矿石.IO62-CNI=SI价格大跌16%，这是非常足以令人关切中国经济的一个根据，而不只是这个全球最大大宗商品消费国经济出现问题的症状。
这听起来像是究竟是鸡生蛋还是蛋生鸡的争论，但如果把铁矿石跌势，连同铜价的类似颓势，视为应该忧心中国的问题，那么仔细分析一下价格下跌背后的促成力量，就能让人恍然大悟。
关于铁矿石价格下跌的原因，最常听到的说法是中国钢铁需求前景疲软，以及供应增加。
虽然这些说法也有道理，但并不完整。
从供应面来看，澳洲矿商的确增加了产量，而澳洲和巴西未来数年的供应预计还会进一步增长。
不过到目前为止，他们的产品还是卖得掉。虽然交易员称市场供应充裕，但有关供应严重过剩压低价格的说法并不多。
从需求面而言，中国的钢产量已经恢复。根据中国钢铁工业协会的资料，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。
这一数值也高于2013年日均的207万吨，说明产量仍在增加。
钢库存仍接近纪录高位，尽管最近有所下滑。在2月最后一周，主要钢厂库存下降5.9%至1,630万吨。
这些数据说明，铁矿石需求应会保持坚挺，而且钢库存出现不可持续的增长的风险似乎也在降低，特别是未来几个月将迎来重要的建筑活动高峰。
因此，铁矿石价格为何如此大跌，年内跌幅高达20%？
浏览中国铁矿石库存与现货价格图表，请点选
**库存增、价格跌**
一种可能的解释就是囤积在中国港口的库存急遽增加，3月7日止当周创1.05亿吨的新高。
2012年初以来，中国港口铁矿石库存和现货价间即出现巨大的反向连动性。
2012年7月库存升至1.01亿吨年内高点时，价格开始重挫，从7月10日起，到9月5日来到86.70美元的低点，下滑幅度达36%。
之后随着库存开始下降，价格也出现回升，到去年2月20日涨到158.90美元的高点，而库存则在4月26日降至7,490万吨的谷底。
随后一段期间，价格和库存相对趋稳；但去年8月起库存又开始急速增加，相应地价格终于在12月初开始滑坡。
铁矿石库存何以增加得如此迅速？部分是因价格走跌，但其他原因还包括以铁矿石做为融资抵押品的交易兴起。据传当前有多达四分之一的铁矿石库存，是和这类质借交易有关。之前市场多以铜融资为主。
近来一些报导显示，中国当局希望打击这种做法，也希望减少对那些不具竞争力的钢厂提供贷款，迫使钢铁业治理产能过剩的问题。
如果真是这样，那么这的确意味着，随着铁矿石库存遭到出脱，换取现金以偿还融资，铁矿石价格可能还有更多下跌空间。
不过钢铁行业的合理化可能有利于铁矿石进口，因为进口铁矿石品质往往高于中国国内铁矿石，对较先进的钢厂而言更具经济效益。
此外，治理钢铁业产能，对铁矿石需求的影响，应该没有外界担心的那么严重。
中国计划到2017年削减大约6,000万吨钢铁产能，大致相当于钢铁业目前逾10亿吨产能的6%左右。
考虑到今年中国钢铁产出预计将增加大约3%至8.1亿吨，显然有空间进行更大刀阔斧的削减，来摆脱低效产能。
铁矿石价格下跌通常迫使成本较高的国内矿企将产能闲置，这是有利于进口量的另一个正面因素。
另外值得一提的是，铁矿石价格下跌最终有利于中国经济，并将帮助恢复钢铁行业状况。
铁矿石价格可能接近底部的另一个信号，是新加坡交易的铁矿石互换价格曲线形态。
这个曲线的逆价差现象近期有所趋缓，第三个月至第12个月的曲线目前相当平缓。
当价格趋跌的时候，逆价差通常增加，而当价格上涨的时候，曲线通常转向正价差。
当前互换曲线趋平，暗示价格将持稳一段时间。
要注意的是，尽管有一些短期因素在推动铁矿石市场，但整体前景仍是中国进口增加，而价格主要是由全球矿企将提供多少新供应来决定。(完)
(译文审校：蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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