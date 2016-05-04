《RUSSELL专栏》4月中国铁矿石进口热度仍未有退烧迹象

2015年11月3日，中国河北省唐山市，工人们在一家钢厂的铁矿石堆上忙碌着。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月3日 - 中国钢铁产量激增的局面可能还要持续至少一个月，目前铁矿石进口非常强劲，船运数据暗示4月进口至少和前一个月同样迅猛。

根据汤森路透大宗商品研究和预测所编制的船运调查数据，4月在中国各港口卸载的铁矿石共计8,319万吨。

这比3月的8,176万吨卸货量要高，预示未来几天海关公布初步数据时，中国的铁矿石进口量将有增无减。

船运调查数据并不能和海关数据完全契合，通常要略低于官方数据，但2016年第一季的误差率为2.7%左右。

如果4月也是如此，意味着官方进口数据可能会更高，或至少与海关公布的3月数字8,577万吨不相上下。

这将延续铁矿石进口不断增长的势头，今年第一季的进口量已经较上年同期增长6.5%，为2.416亿吨。

船运调查数据显示，澳洲再次在中国进口中占据很大比重，4月从该国进口的铁矿石达到5,489万吨。

巴西以158.8万吨位居第二，南非以267吨排在第三。

从巴西进口的数量可能略高于船运数据，因后者未计入通过淡水河谷(VALE5.SA)在马来西亚的一处设施出货的铁矿石。

汤森路透大宗商品研究和预测数据显示，4月时有239万吨来自马来西亚的铁矿石在中国卸货，这些铁矿石均来自于卢穆特港--淡水河谷在那儿有一处设施。

**钢铁业好转，但可维持多久？**

如果4月海关数据印证铁矿石进口上升的趋势，那么将可增强中国钢铁行业好转的看法。

中国钢厂3月产量达到7,065万吨的纪录高位，因钢厂对价格急涨做出反应。中国为了刺激经济而增加基建支出，钢铁需求可能因而增强，这改善了人气，从而提振钢价。

上海螺纹钢期货主力合约在4月21日冲上今年高点，与去年底时相比涨幅高达57%。周二亚洲盘初每吨报约2,456元人民币，较今年高点下滑9.3%。

钢铁产量上升已吸引铁矿石进口，除了因应需求增长之外，供应链回补库存也是原因之一。去年临近年底时价格走低，库存因买家暂时缩手而逐渐降低。

未来数月或许会抑制铁矿石进口增长的一个因素是，铁矿石库存SH-TOT-IRONINV也一直在上升，截至4月22日的一周已达到9,730万吨。

虽然这一数据略低于4月8日公布的9,780万吨，但自去年10月9日以来，铁矿石库存一直稳固增长，10月9日的库存为8,050万吨。

另一个可能抑制铁矿石进口的因素是钢材价格反弹的本质。

虽然钢材价格大涨毫无疑问存在投机泡沫，但考虑到对基础设施和建筑活动需求升温的预期，价格上涨也有一些基本面因素的支撑。

这种预期必须在未来数月转化为实际的消费，否则钢材产量和价格可能会双双下滑。

中国目前似乎仍热衷于购买进口铁矿石，船只跟踪数据已发现，5月将有4,889万吨铁矿石卸货。

随着更多的船只驶离西澳洲的港口，这一数字可能会大幅攀升，在5月14日前后驶离的船只都可能在当月底前抵达中国卸货。(完)