《Russell专栏》中国铁矿石进口或已暂时到顶

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 朱晓军/杜明霞/石冠兰

路透澳洲朗塞斯顿12月9日 -中国11月铁矿石进口创下记录新高，但一段时间内增势或许已经到头，因为一系列因素都预示，进口在未来几个月将会减速。

11月铁矿石进口较去年同期大增18.3%至7,784万吨，超过9月创下的7,458万吨的记录。

今年迄今，中国铁矿石进口量为7.461亿吨，较2012年同期增长10.9%，使得铁矿石在中国主要的大宗商品进口中位居前列。

2013年前11个月，原油进口量仅仅增长3.2%，大豆进口增长6.6%，未锻造铜进口下滑4.8%。

但铁矿石进口增速可能在未来几个月放缓，因为冬季钢铁需求低迷、现货价格上涨、船运费上涨，而且互换曲线中逆价差陡化。

铁矿石进口表现出一定的季节性特征，通常在11月和1月之间触顶，在第一季逐步回落。

这并不预示12月进口可能增长，今年可能类似于2011-12年间的冬季，当时进口在11月触顶。2012-13年间进口在12月达到顶点，而2010-11年间高点出现在1月。

12月或1月的铁矿石进口可能不会触及高点，是因为此前价格上涨抑制了需求。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI12月6日收于每吨139.20美元，接近12月4日所及的近四个月最高位139.70美元。

近几个月价格和成交量的上升都受到中国补充库存和钢铁需求前景改善的提振。有迹象显示基础设施和其他建设支出增强。

但是根据行业信息服务机构Mysteel的数据，中国港口的铁矿石库存持续攀升，12月1日止当周达到8,740万吨。

该数据11月中时为略低于8,000万吨。交易商称，近几周钢厂在增加库存。

但一旦铁矿石库存达到合适水准...钢厂就可能仅仅消耗多少才购买多少。

**现货价格上涨**

以前现货价格上涨时进口增速会放慢。过去六周铁矿石价格已经上涨逾6%。

尽管这一增速还没有高到打压需求，但可能让买家停下来三思而后行，特别是在最近几周运费高涨的情况下。

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI自从11月22日触及两个月低位1,483后，已经跳升46.7%。

运输成本升高以及现货价格上涨，都将降低进口铁矿石的吸引力，也将使得国内供应更有魅力。

然而，短期内价格可能没有太多上升空间，因新加坡铁矿石互换曲线暗示价格将放缓，因近几周现货升水扩大。

今年迄今，现货升水每次扩大都会引发价格下降，而升水缩窄则会导致价格升高。

今年2月，铁矿石达到今年高位每吨158.90美元，近月互换合约较六个月期约高12.7%。

价格随即在5月末跌至每吨110.40美元，6月初近月互换合约较六个月期约价格仅高1.9%。当时曲线从第八个月到第10个月期约呈现期货升水。

价格从5月末低点攀升至目前水位，但现货升水近期扩大，表明未来几周价格可能降低。

在12月9日的早盘交易中，近月互换合约报每吨137.83美元，较六个月期约升水8.7%，而一个月前升水8.3%，三个月前则为6.6%。

因此，尽管目前偏高的价格和运费可能遏制一些进口意愿，但可能仅是暂时性的，明年铁矿石需求料延续强劲增势。

中国冶金工业规划研究院12月6日曾表示，明年进口可能升至8.5亿吨，较今年预估的8亿吨增长6.3%。(完)

(译文审校 隋芬/徐文焰/王翔琼)

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