《RUSSELL专栏》中国4月铁矿石进口下滑 前景混沌不明

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月4日 - 中国铁矿石进口热度在4月降温，船舶追踪及港口数据显示，4月进口量由3月的接近纪录高位水准下滑好几百万吨。

根据汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts所整理的数据，4月在中国港口卸货的铁矿石共有8,327万吨，较3月的8,546万吨减少3.7%。

值得一提的是，船舶追踪及港口数据通常会低于中国海关官方数据，而中国海关公布数据显示，3月铁矿石进口量为9,556万吨，创第二高纪录。

然而，船舶数据确实显示4月进口下滑，降幅极可能在300万吨左右。扣掉2月可能因农历春节因素而表现疲软外，船舶追踪数据显示4月将是去年9月以来铁矿石进口最低的月份。

数据也显示，进口减少的数量，多数是在澳洲铁矿石，4月由澳洲进口铁矿石数量为5,390万吨，3月时为5,890万吨。澳洲为中国进口铁矿石最大来源。

相比之下，中国4月从第二大供应国巴西的进口量为1,848万吨，高于3月的1,654万吨。4月从澳洲的进口下降，很有可能与早些时候西澳大利亚州主产区出现的与天气相关的供应中断有关，矿场和铁路网络都因此受到影响。

这意味着从澳洲的进口在5月可能再度复苏，如果像力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals (FMG.AX)等矿商追求的是出货量而非价格，这对价格而言或许是利空信号。

这从4月黑德兰港铁矿石出货量跳增便可见一斑。4月黑德兰港铁矿石出货量较3月的3,150万吨跳增11%，达到3,486万吨。鉴于澳洲西北部和中国之间有大约两周的航行时间，这与汤森路透的中国进口数据相呼应。

铁矿石价格基本上受钢铁价格和利润率驱动，而且前景更具不确定性。近几周，上海螺纹钢期货呈下行趋势，3月15日曾触及每吨3,440元人民币(499美元)的高位，此后则下滑9.2%，周三收在3,123元，因市场参与者对中国基建和建筑支出的韧性持有疑虑。

今年至今中国钢铁产量保持强劲势头，然而市场看来倾向认为利润率在下半年将会承压，因内需增势放缓，且出口勉力挣扎。

中国钢厂已然看到出口下降，今年第一季海外出货量较上年同期下降25%，至2,072万吨。

对于中国钢铁行业而言，虽然出口绝非关键因素，但大幅下滑对该行业来说却是又一利空因素。

最近几周，亚洲现货铁矿石价格的表现不及中国螺纹钢期货，周三价格较2月21日的最高点每吨94.86美元下跌28%，至68.68美元。

铁矿石价格迅速下跌部分因过去13个月涨势强劲，价格上涨了近三倍，至看似严重超买的水准，而市场供应依然充裕，且今年和明年还要消化逾1亿吨新来自澳洲和巴西的低成本产量。

虽然中国的铁矿石进口量占到全球海运铁矿石的三分之二，但仍有三分之一的海运铁矿石会影响市场，而近期相关消息对主要出口国相当有利。

日本4月铁矿石进口量达到2015年1月开始有船只跟踪数据以来的最高水准，当月进口量为1,162万吨，高于3月的1,045万吨。

数据显示，亚洲第三大铁矿石进口国韩国4月进口717万吨铁矿石，为2015年10月以来最高。

虽然日本和韩国的进口量和中国相比相形见绌，但的确表明这些国家的钢铁行业较为稳健。这对海运铁矿石需求而言总体略微利好。

已有迹象显示，中国4月铁矿石进口下降可能与澳洲稍早的天气问题有关，鉴于出货已复苏，因此市场不太可能会出现供应吃紧。

这使得铁矿石价格容易受到中国需求影响，而中国的需求前景不太明朗，还要取决于中国当局认为多大的刺激支出规模较为合适。(完)