《RUSSELL专栏》中国进口铁矿石势头9月仍然不退 支撑价格

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/汪红英

路透澳洲朗塞斯顿10月3日 - 中国对于进口铁矿石的热情9月仍然不减，船运追踪数据显示海上运抵船货的数量至少与最近几个月不相上下。

汤森路透供应链与大宗商品预测汇编的数据显示，9月份有8,524万吨铁矿石抵达中国各大港口。

这高于估计8月运抵的8,200万吨，仅略低于7月的8,567万吨。7月是年内的最高水准。

船运追踪数据与中国海关官方数据不是完全吻合。船运数据记录到2016年1-8月进口铁矿石为6.478亿吨，比海关数据6.6965亿吨少3.26%。

9月份的海关初步数据预计下周公布。

两项数据之差或许是因为船舶跟踪数据并不包括陆地运达的铁矿石，例如今年1-8月从蒙古国进口的360万吨铁矿石，也不包括从朝鲜这种很难查明船舶运输物品的国家进口的铁矿石。

不过，9月船运数据暗示，中国铁矿石进口依然强劲，因而支持今年铁矿石价格持续反弹。全球约三分之二的铁矿石船货都是被中国购买。

亚洲现货铁矿石在9月30日收报每吨55.20美元，处于6月以来交易区间的中点附近，交易区间的波动幅度约在11美元。

虽然铁矿石价格已经从4月触及的每吨68.70美元的2016年高点回落，但年内迄今的涨幅仍有28.7%。很多分析师认为，今年稍早时候的国内市场涨势是由投机性买盘造成的泡沫。

虽然中国政府采取措施遏制国内大宗商品交易市场上的投机活动，但铁矿石价格依然守住了今年以来的大部分涨幅，表明铁矿石已找到较为稳固的立足价位。

这主要是因为中国的钢产量超过了预期。8月中国粗钢产量同比增长3%，连续第六个月上升。

今年1-8月，中国粗钢产量为5.363亿吨，同比仅下降0.1%，令人对中国去产能的承诺产生怀疑。

鉴于价格保持坚挺，2016年全年的中国钢产量不太可能下降。以人民币计算，指标上海螺纹钢期货今年以来上涨了34%。

中国房地产业恢复生机，正在带动钢铁需求。澳新银行(澳盛银行,ANZ)集团在9月29日的研究报告中表示，预计本轮周期将持续12-18个月，意味着相对强劲的钢铁需求将持续到2017年底。

如果真是这样，中国对进口铁矿石的需求也会更有可能保持强劲，预示2016年迄今的铁矿石价格上涨势头将得以保持下去。

**铁矿石供应情况是影响前景的关键**

这在很大程度上将取决于海运铁矿石市场将会增加多少新的供应，以及新增部分是否足以对价格构成下跌压力。

全球最大的铁矿石供应商--巴西淡水河谷在9月28日表示，预计2017年将增加2,800万吨供应，约占全球海运市场新增供应的58%。

主要出口国澳洲的新供应可能较少，将主要来自西澳大利亚州年产5,600万吨的Roy Hill矿场。

业内看法不太一致。淡水河谷与澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue Metals Group (FMG.AX)预期市场将保持当前的稳定局面，而排名第二的澳洲必和必拓(BHP.AX)则在8月表示，铁矿石价格仍然更偏向于下行。

从某些方面来看，铁矿石价格目前正在努力做到像熊宝宝的麦片粥那样，不太热，也不太凉。

如果涨得过多，被视为缺乏竞争力的中国国内产出就将重现市场。同时也要注意，市场可能因供应增加太多而变冷。

中国铁矿石海关进口数据与船运追踪数据图表：tmsnrt.rs/2dkOY5X

(完)