《Russell专栏》中国力拱本土铁矿石交易平台 但效果或难达

资料图片：在天津一处港口，一名工人在铁矿石堆上挥锹劳动。 REUTERS/Vincent Du

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月22日 - 中国再次试图从三大矿厂中争夺部分对全球铁矿石市场的控制，但是这次最新的尝试可能会无法达到目标。

北京正在筹划新规，要求进口商使用国内的铁矿石交易平台，而弃用矿商支持的平台。

路透记者获得的铁矿石进口资质申请材料文件显示，新规要求交易商和钢厂如要申请新的进口资质，必须在北京国际矿业权交易所(China Beijing International Mining Exchange/CBMX)交易至少50万吨铁矿石。只有国内机构能申请进口资质。

这一现货交易平台与全球的globalORE系统展开竞争。后者位于新加坡，得到最大的三家矿商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)、澳洲力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)的支持。这三家矿商也是CBMX的会员。

路透所获得的监管文件显示，根据新规，交易商和钢厂若想要得到新的进口许可，则必须在CBMX平台交易至少50万吨铁矿石。只有中国企业有权获得进口许可。

若中国的交易平台能够抢夺大部分市场份额，则其将会成为标杆，并挤压globalORE系统，可能压迫致其关闭。

而中国享受的利益则是，全球矿商将被迫在中国管辖内的交易平台交易。

因为中国过去抱怨过三大矿商对市场左右的力量，其观点是若矿商不能控制现货交易，则铁矿石定价将更为公平和透明。

中国发改委上月指责全球三大铁矿石供应商和部分交易商操纵市场推高价格，铁矿石价格.IO62-CNI=SI由去年9月时的三年低点大涨逾80%，至2月时的每吨160美元。

发改委的此次指责不同以往，特别是其没有实际证据，仅是声称矿商巨头延迟发货，以控制供应并向市场传递出虚假信号。

发改委似乎恰恰忽略了一个事实，即价格上涨的同时，中国钢厂的铁矿石进口却创下了纪录，其中去年11月至2013年1月的三个月进口规模创纪录。

如我3月份写道的，去年4-9月间铁矿石现货价格大跌42%，尽管当时中国进口量在经济前景转弱的情况下仍明显持稳，应该很有理由可以说，是价格被人为压低。

在价格大跌期间，传出中国贸易商铁矿石船货出现违约的报导，只不过之后他们又以较低的价格买回了这些铁矿石。

这种做法好像没有完全没有引起发改委关切，因为发改委毫无评论。

因此，迫使进口商使用CBMX交易平台的最新举动，应被视为是中国持续试图对铁矿石交易发挥一些影响的努力。

**解决之道仍是期货市场**

问题在这是否有效，而答案很有可能并不会如中国所愿。

没错，中国或许能够迫使更多交易通过CBMX平台完成，而这也很可能会提升定价的透明度，即使不是整个市场，至少对平台上的交易方而言应是如此。

但只要三大矿商的产量仍然大致与中国年度进口量一样多，这些矿商就会一直握有在认为价格过低时减少供应的能力。

此外，由于铁矿石交易平台并未要求合同实际交割，因此可能出现制造“纸上”交易的弊端。

而且矿商也有可能会坚持让价格跟普氏指数等既有指标挂钩，这样的话，进行交易的平台可以说已经没什么关系。

另一个关键因素是对体系的信心，如果任何交易方感觉CBMX平台被操纵，那么他们将非常不愿意采用。

这就是为什么最好的交易所和交易体系都是由独立方所有及运营，他们主要关注的是确保交易体系的公正，因唯有如此才能吸引到业务。

我和其他许多人都认为，对铁矿石而言最好的机制是具有深度和流动性的期货市场，且采取可交割合约形式。

不过这需要中国当局开放金融体系，以容纳所有的参与者。而这似乎还有一段很长的路要走，尤其是这个最新措施表明，强迫仍是一种中国当局偏爱的模式。(完)

(编译/审校 田建华/侯向明/王洋/蔡美珍)

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