《Russell专栏》中国放弃控制铁矿石价格的尝试？

这三大矿商是CBMX的会员，但他们也支持新加坡的globalORE系统，该系统目前处理的实货交易量高于CBMX。

中国采取行动支持CBMX很可能是为了从矿商手中夺走定价权，尤其是当局指控大型矿商操纵价格。

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最近价格下跌导致中国进口再度大增，4月和5月分别是第三和第二强的月份。

现货铁矿石价格从2月高点到5月31日低点每吨110.40美元下跌30%以上，6月14日小幅回升至113.60美元。

正如我在3月时指出，去年4月至9月现货价格下挫42%，而考虑到当时经济前景普遍疲弱，当时中国进口情况相当不错，因此可能更有理由说铁矿石价格被操纵走低。

然而，由于一个大买家就占到全球海运铁矿石市场的70%以上，三家大生产商就能供应这么大的数量，因此人们仍然担心铁矿石价格受到操纵。

目前，铁矿石价格根据普氏与Metal Bulletin编制的基准来确定，而他们的基准则是根据市场参与者提供的信息与交易情况来确定的。

虽然这些机构采用的评估方法比较可靠，但该系统仍然依赖每个人绝对诚实，而在缺乏一个可交割期货市场的情况下，总会存在参与者为了自己的利益而操纵价格的诱惑。

但我认为，持续操纵价格很难，不过如果存在参与者必须交割的流动性期货市场，肯定会提高市场透明度。

但在目前，似乎中国人只能强迫自己接受不可能控制铁矿石市场的现实，因此很可能采取可行措施来降低现有系统带来的不必要成本。(完)