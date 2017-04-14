（更正）《RUSSELL专栏》中国3月大宗商品进口超强劲 但短期内料难再现

（更正：译文第五段有误，改为“3,895万吨”，非“3,895万桶”。）

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月13日 - 对于中国3月大宗商品进口极度强劲的表现，或许最好把它看成是一堂历史课，而不是未来趋势的指标。

中国3月原油进口创下纪录高位，铁矿石进口创单月第二高纪录，第一季煤炭进口较上年同期大增34%，这些都显示出中国这一全球大宗商品进口霸主的强劲需求。

然而，至少在未来一段期间内，很可能需求强劲的情况最多就是如此了。

这并不表示未来几个月大宗商品进口即将大幅回落，而是比较可能会降温到更能持久的增长速度。

中国3月原油进口较前月大增22.6%，达到3,895万吨，大约相当于917万桶/日。这远高于去年12月才创下的前次高位纪录857万桶/日。

3月石油进口大增，看起来主要是因为中国独立炼厂急于使用新获得的进口配额。

但3月进口大增还有一部分原因可能是，比中东主要供应商离得更远的地区，比如欧洲的北海和美国运来的原油船货到岸。

这反映出石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他产油国决定在2017年上半年联合减产180万桶/日的另一个影响。

这些产油国的减产行动，鼓励中国炼厂向非传统供应商寻求原油，但1月购买的船货上个月才能到达，因航线更长。

还值得注意的是，2017年第一季中国成品油出口亦跳升22.6%至1,196万吨，合106万桶/日左右。

这意味着，原油进口强劲只是对成品油出口增加的反映，但这种增长趋势未来数月可能放缓，因中国当局已经下调出口配额。

鉴于炼厂即将进入维护季，未来几个月原油进口也可能放缓。

**国内因素影响铁矿石和煤炭**

再看铁矿石，3月和第一季铁矿石的强势，似乎基本上也要归功于一种料将放缓而非加速的增长趋势。

中国3月进口9,556万吨铁矿石，较上月增加14.5%，较上年同期增加12.2%，仅略低于2015年12月创下的纪录高位9,627万吨。

这样一来，第一季的铁矿石进口量达到2.7088亿吨，同比增长12.2%。

随着中国制造业显露改善迹象，围绕钢需求的乐观情绪一直在推高铁矿石进口。

但还有一个情况，就是中国港口的铁矿石库存已经达到纪录高位，3月24日当周见顶于1.3245亿吨，到4月10日当周仅略微下降到1.314亿吨。

今年1-2月，中国钢产量同比增加5.8%，也算是对铁矿石进口强劲的一种合理解释。

但是，随着中国继续削减产能和采取措施治理污染，未来数月的钢铁生产料将放缓，因此铁矿石进口也势必随之放慢。

不过，这在很大程度上取决于中国国内铁矿石商对近期价格急跌作何反应，如果他们关闭一些产能，那么或许能让进口继续增长。

现货铁矿石价格在2月21日触及年内高位每吨94.85美元，周四已跌至68.04美元，跌幅高达28.3%。相比于成本较低的澳洲和巴西出口商，国内矿商所受的打击无疑更大。

煤炭则延续其惊人的强势，中国3月进口2,209万吨，较2月增加24.9%，较上年同期增加12.2%。第一季进口也大增33.8%至6,471万吨。

国内煤炭价格强劲可能是进口增长的幕后推手，未来前景将取决于当局能否成功促使煤炭商和发电厂达成一致，以较低价格签署长期供应合同。

气旋Debbie肆虐令澳洲昆士兰州的许多运输煤炭的铁路关闭，导致煤炭出口减少，可能进而造成中国4月和5月的进口量下降。(完)