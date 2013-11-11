《RUSSELL专栏》中国石油需求和进口数据貌似矛盾实则相配

图为中国石油在北京的一家加油站。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell； 编译 李爽/王翔琼

路透澳洲朗塞斯顿11月11日 -中国石油进口和需求数据再次貌似出现自相矛盾的情况，但最好是侧重于整体趋势，而非单月的异常变动。

10月表观石油日需求小幅成长0.3%至每日979万桶，但原油日进口量降至481万桶，为13个月低点。

相比之下，9月的表观需求为每日961万桶，较上年同期下降1.8%，为17个月来首次同比下降。

9月石油需求疲弱，但当月原油日进口却创纪录高位625万桶。

这些数据相互矛盾很可能让人觉得，进口和需求之间没有太大的关联性。但如果放在较长时间框架内观察，则存在关联。

今年前10个月原油日均进口560万桶，比2012年同期增加3.4%。同期表观石油需求比上年同期提高3.1%。表观石油需求是通过炼厂使用量加上石油产品净进口量计算得出。

这样的增幅差距不是很大，而且炼厂持有的商业库存变化和精炼油品净进口整体下降很可能是其中的原因所在。

尽管中国不公布库存的绝对水平，但官媒新华社公布百分比变化，最新数据显示，9月商业原油库存较8月提高1.43%。

但9月精炼油品库存连续第三个月下降，符合当月炼厂精炼数据相对疲弱的趋势。

10月炼厂日炼油量967万桶，较9月增加近3%。

其中部分增加的原油被提炼成燃料出口，所以10月油品净进口降至每日只有115,160桶，较上年同期锐降62%。

10月油品净进口也远低于今年前九个月24.3万桶的水准。

今年中国石油需求的整体情况是温和增长，当然增幅低于预期。

**或许达不到预估**

国际能源署(IEA)预计，2013年油品日需求将总计达到1,014万桶，而中国石油集团(CNPC)1月时估计日需求为1,028万桶。

目前来看这两项预估均有些乐观，即便过去两个月需求强劲回升，或许也不足以令2013年全年的表观石油日需求超过1,000万桶。

今年前10个月，中国表观石油日需求约为975万桶，较上年同期高3.1%。

这低于2012年的需求增长率4.5%，此为四年以来最慢增速。

益发明显的是，中国在勉力维持经济成长接近官方目标的同时，也在放缓石油需求增速。

这与逐步走向消费型经济相符，10月零售销售较上年同期增长13.3%，高于工业增加值同比增幅10.3%。

自2010年以来零售销售录得的增幅一直高于工业增加值，逆转了90年代后半及本世纪初期的多数情况。

另一趋势是中国净燃料进口下滑，主要是因为出口增加，以汽油和柴油为主。

中期内这种趋势可能持续，因在国内需求增长之前，中国炼厂建设项目运作良好。

这亦显示出当局更愿意发放燃料出口许可证，让炼厂进口更多原油并出口更多油品。

2012年燃料净进口量还不到每日31万桶，倘若目前的趋势维持下去，日燃料净进口量今年可能降至近20万桶。(完)

(译文审校 戴素萍/李婷仪)

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