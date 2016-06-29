（更正）《RUSSELL专栏》中国原油进口表面强劲 实际需求则不然

(因英文原文有误，内文第10段原油加工量应为2.213亿吨，而非2.273亿吨。)

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/李春喜/汪红英/孙茉莉

路透澳洲朗赛斯顿6月28日 - 相比于英国公投决定退出欧盟，原油与成品油市场更为担忧中国情况。

虽然新闻媒体继续高度聚焦于英国公投，但越来越多的证据显示中国原油与燃料市场的动态正在发生变化，可能给全球能源市场带来更大的冲击。

表面上看，作为全球第二大原油消费国，中国的原油进口情况显得很稳健，今年1-5月进口同比增长16.5%，相当于每日大约749万桶。

但有几个影响因素在发挥作用，使得进口的强劲表现容易造成误导。

首先，国内原油产量在下降。官方数据显示，5月原油产量较上年同期减少7.3%，今年头五个月减少3.7%。

1-5月中国总共生产8,500万吨石油，相当于日产408万桶，较2015年同期日产量减少大约17万桶。

这就是说，今年头五个月每日额外进口的近100万桶当中，至少17万桶只是在弥补国内的减产。

第二个因素是，中国似乎持续以很快的速度补充战略石油储备。

由于当局不公布库存数据，了解收储石油数量的最好办法，就是用进口和国内产量之和减去炼厂加工量。

中国1-5月原油进口和国内产量总共为2.409亿吨，原油加工量为2.213亿吨。

这意味着约有1,960万吨(约合94.1万桶/日)原油进入了商业或者战略库存。

该数据远远高于2015年，去年进口和国内产量与原油加工量之差约为56万桶/日。

第三个起到作用的因素是成品油出口增加，尤其是汽油以及柴油和煤油等中质油。

中国今年1-5月柴油出口跳增322%至相当于27.1万桶/日，航空煤油出口增加8%至约24.5万桶/日，汽油出口大增63.5%至约18.7万桶/日。

**中国角色的改变**

将上述三个因素综合起来，就可清楚地表明，中国原油进口强劲增长并非因为需求增加，事实上中国实际成品油消费增长可能是不存在的。

从油品产量明细中可进一步证明这一看法，该明细显示，今年头五个月柴油产量减少2.2%。

鉴于柴油产量减少，加之出口又激增，这或许暗示中国经济走势艰困，因商品运输和建筑业对柴油需求最大。

然而，今年前五个月中国炼厂汽油产量增加9%，这进一步支持中国正过渡成为消费型经济的看法。

随着中国汽车保有量增加，炼厂一直将汽油产出极大化以满足需求，这是消费者消费实力增加的迹象之一。

总之，中国原油进口仍有可能保持旺盛，尤其是石油战略储备这一未知因素仍会带来支撑。

不过，越发明显的是在亚洲燃料出口上中国的分量越来越大，而且这一趋势还将继续。

图表：中国柴油及汽油出口劲增 tmsnrt.rs/28KBh02 (完)