（更正）《RUSSELL专栏》中国原油进口表面强劲 实际需求则不然

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(因英文原文有误，内文第10段原油加工量应为2.213亿吨，而非2.273亿吨。)
（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）
撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/李春喜/汪红英/孙茉莉
路透澳洲朗赛斯顿6月28日 - 相比于英国公投决定退出欧盟，原油与成品油市场更为担忧中国情况。
虽然新闻媒体继续高度聚焦于英国公投，但越来越多的证据显示中国原油与燃料市场的动态正在发生变化，可能给全球能源市场带来更大的冲击。
表面上看，作为全球第二大原油消费国，中国的原油进口情况显得很稳健，今年1-5月进口同比增长16.5%，相当于每日大约749万桶。
但有几个影响因素在发挥作用，使得进口的强劲表现容易造成误导。
首先，国内原油产量在下降。官方数据显示，5月原油产量较上年同期减少7.3%，今年头五个月减少3.7%。
1-5月中国总共生产8,500万吨石油，相当于日产408万桶，较2015年同期日产量减少大约17万桶。
这就是说，今年头五个月每日额外进口的近100万桶当中，至少17万桶只是在弥补国内的减产。
第二个因素是，中国似乎持续以很快的速度补充战略石油储备。
由于当局不公布库存数据，了解收储石油数量的最好办法，就是用进口和国内产量之和减去炼厂加工量。
中国1-5月原油进口和国内产量总共为2.409亿吨，原油加工量为2.213亿吨。
这意味着约有1,960万吨(约合94.1万桶/日)原油进入了商业或者战略库存。
该数据远远高于2015年，去年进口和国内产量与原油加工量之差约为56万桶/日。
第三个起到作用的因素是成品油出口增加，尤其是汽油以及柴油和煤油等中质油。
中国今年1-5月柴油出口跳增322%至相当于27.1万桶/日，航空煤油出口增加8%至约24.5万桶/日，汽油出口大增63.5%至约18.7万桶/日。
**中国角色的改变**
将上述三个因素综合起来，就可清楚地表明，中国原油进口强劲增长并非因为需求增加，事实上中国实际成品油消费增长可能是不存在的。
从油品产量明细中可进一步证明这一看法，该明细显示，今年头五个月柴油产量减少2.2%。
鉴于柴油产量减少，加之出口又激增，这或许暗示中国经济走势艰困，因商品运输和建筑业对柴油需求最大。
然而，今年前五个月中国炼厂汽油产量增加9%，这进一步支持中国正过渡成为消费型经济的看法。
随着中国汽车保有量增加，炼厂一直将汽油产出极大化以满足需求，这是消费者消费实力增加的迹象之一。
总之，中国原油进口仍有可能保持旺盛，尤其是石油战略储备这一未知因素仍会带来支撑。
不过，越发明显的是在亚洲燃料出口上中国的分量越来越大，而且这一趋势还将继续。
图表：中国柴油及汽油出口劲增 tmsnrt.rs/28KBh02 (完)
(编译 张涛/李春喜/汪红英/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍/张明钧)
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
伦敦金属交易所(LME)价格指数在2016年1月跌到2,049，为2009年1月那段惨淡日子以来最低；当年全球衰退情况似乎正不断加剧。
路透伦敦1月9日 - 去年年底时对冲基金积累了创纪录规模的原油期货和期权多仓，这在一定程度上推动了原油价格在2016年最后六周急剧上涨。