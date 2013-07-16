《Russell专栏》中国石油进口疲弱与需求的温和增长形成反差

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假设今年前六个月国内原油日产量保持在前五个月的417万桶不变，那么加上原油日进口量，上半年每日可获得的原油总量约为974万桶。

考虑到1-6月炼油厂日加工量为955万桶，因此同期原油库存每日增加多达19万桶。

这反过来表明，由于中国似乎已拥有充足的库存，所以未来数月不会急于增加原油进口。

原油进口将更可能与国内实际消费状况挂钩，而这会让下半年形势出现有意思的多种可能。

由于中国经济流失动能，尤其在工业生产方面，可能因此打压柴油和石脑油的需求。

中国第二季国内生产总值(GDP)增长7.5%，为过去10个季度以来第九个季度增幅缩小。6月工业生产增幅自5月的9.2%降至8.9%，表明临近第二季末时经济进一步放缓。

另一方面，6月汽车销售增长11.2%，今年迄今增长12.3%，这应该会刺激汽油需求。

假设工业活动放缓的趋势持续数月，而汽车销售依然强劲，中国炼油商将因此面临一些选择。

他们是否会保持较高的加工率以满足预期中不断增强的汽油需求，同时试图出口过剩的柴油？亦或是维持稳定的加工率，通过遏制出口来满足增加的汽油需求？

从出口数据来看，两种都有可能。

今年前五个月，中国汽油日出口量约为11.5万桶，较2012年同期增长59%；柴油日出口量约为8.08万桶，跳增241%。

这或许归因于亚洲油品的利润很高，不过即便加工利润丰厚到足以鼓励中国出口燃油，但仅靠这点还是不太可能刺激中国增加原油进口。