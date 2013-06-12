《Russell专栏》中国原油进口不若表面数据疲弱 计算方法掩盖事实

图为合肥一家加油站，一名工作人员在给汽车加油。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/李婷仪

路透澳洲朗塞斯顿6月11日 - 中国原油进口及表观消费量的疲弱看起来与其它经济指标相悖。

中国5月每日进口原油564万桶，较4月仅增长0.4%，较去年5月的纪录高位每日600万桶减少6%。

今年头五个月，原油进口实际上较2012年同期下降2%，为每日560万桶。

虽然很少有分析师认为中国经济正在飞速发展，但也绝不是陷入崩溃。

对当前中国经济增长最合适的描述应该是，虽然看起来脆弱但正在努力获得动能。

即便这个说法也应当结合具体情况。5月中国规模以上工业增加值同比实际增长9.2%，较4月的9.3%变化不大，数据符合市场预期。

同样值得注意的是，5月社会消费品零售总额同比增长12.9%，汽车销售增长15.7%，1-5月固定资产投资同比增长20.4%。

所有这些数据暗示原油进口应当增长。即便工业生产增长相对温和，也应当刺激能源需求增长，而强劲的汽车销售应当能促进汽油和柴油消费。

但表观原油需求也看起来非常疲弱，5月较上年同期微涨1%至每日948万桶，增速为去年9月以来最低。

该数据通过减去炼厂产出和加上净能源进口计算得出，但重点在于该数据将战略和商业库存变化排除在外。

这也是中国原油数据往往掩盖事实的原因所在。

举例来说，表观石油需求在12月达到每日1,090万桶的纪录，但到5月时却减少了每日142万桶，这么大的降幅完全没有可信度。

如果不是12月数据被灌水，那么就是5月的数据低于平常，但不论是哪一个，差异可能在于库存。

中国并不公布库存数量，但官方新闻稿确实会给出商业燃料库存的月度百分比变动，这对摸清楚趋势很有用。

根据5月22日的新华网报导，中国4月成品油库存较前月下滑3.32%，同期原油库存增加0.14%。

燃油库存下滑持续成为近期趋势，有助于解释一些原油进口疲软，加上炼厂运转，换言之也就是库存正在减少。

炼厂检修也是部分原油加工呈现疲态的原因；加上种植季比较晚展开，农业方面的柴油需求因而减少。

不过今年原油进口数据到现在仍看似无力的最大原因，显然在于它们被拿来相比的时间是据说是中国补充战略储油的2012年。

浏览中国贸易和经济图表，请点击(link.reuters.com/fut96s)

中国官方从未公布去年1-6月时有多少石油流入储备槽，但据信有每日40万桶之谱。

今年1-5月原油进口平均为每日560万桶，去年同期为每日572万桶。

如果你把去年的数据减掉40万桶，那么进口原油实际消费量为每日532万桶。反过来说，这代表今年迄今为止，原油进口实际上比上年同期高出约每日28万桶。

这就与当前中国温和增长的经济状况相衬得多了。

不过必须明白的是，此项推估的前提是去年真的有每日40万桶原油流入战略储备槽，即便它们并未被消耗掉。

它们不再占据进口的事实，使得原油进口数据看起来确实很疲软，也稍稍解释为何原油价格在2013年很难上涨。布兰特原油今年跌幅已有6.5%。

展望未来，从本月开始，原油进口应可开始出现相当大的百分比增幅，主要系因2012年下半年中国原油进口比上半年少了9.2%。

表观石油需求也很有可能开始增加，因受夏季需求尖峰期带动且炼厂结束检修。(完)

(译文审校 张明钧)

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