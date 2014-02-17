《RUSSELL专栏》中国1月原油进口高涨也许不全是春节使然

图为中石化在合肥的储油罐。 REUTERS/Jianan Yu

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月17日 - 中国1月原油进口创出最高纪录，市场基本上将其解读为春节之前补充库存所致。这种解释很正确。

但是，把进口意外强劲都归因于一个因素，总是很危险的。其它因素也需要加以考虑。

无疑，中国1月进口大增至每日663万桶主要是因为炼厂在春节长假之前买入。今年春节假期从1底开始，持续到2月初。

1月进口比去年12月创下的纪录高出5%。

更重要的是，1月进口量比2013年全年平均水平每日566万桶高出17%。

中国每日原油需要根本不可能一下子增加近100万桶，因此可以预期2月进口将会下降。

但如果2月进口保持强劲、不完全逆转1月的强劲势头，又当如何呢？

据汤森路透Oil Analytics，中国2月原油进口量预计约为2,600万吨，相当于每日680万桶。

如果这种预测是准确的，那么中国每日原油进口量将再创新高。

即便这样的预测过于乐观，且海关将部分2月的船货统计到1月抵岸货物中，仍然存在的风险是，2014年头两个月的原油进口可能创下纪录高位。

不过，这也未必就意味着中国的需求增长提速。

**库存激增**

进口增长的部分原因可以归于商业和战略原油库存双双增长。

2013年炼厂原油加工量平均为每日961万桶，12月为993万桶。

之后，总产能为每日44万桶的两座新炼厂投产。

如果2013年日均产能加上新增产能，2014年头几个月的加工能力可能达到每日1,005万桶左右。

中国12月和1月平均日进口原油647万桶，国内产量约为每日420万桶，这意味着过去两个月每日可供加工的原油约为1,067万桶。

尽管1月加工量可能高于12月的每日993万桶，但不太可能有可供加工的原油量那么高。这意味着部分原油已转入油库。

鉴于大多数炼厂都是按照约21天的产能来建立库存，这就意味着那两家新炼厂料将需要进口约900万桶原油，比保证有足够的运营库存。

他们可能花几个月的时间来做这件事，但即便假定他们用六个月，也意味着日进口量将提高5万桶。事实上，库存很可能在一个更短的时间周期内建立，如果假定是三个月，那么每日进口量将因此增加10万桶。

但也存在另一种可能性，即中国在补充战略储备库存。巴克莱2月14日的一份报告指出，库容2,010万桶的天津炼厂可能一直在接受船货。

另一个战略储备点在黄岛地下岩洞储库，容量1,890万桶。巴克莱称此处可能也准备在这一季完成注油。

如果这些战略储备库都要在六个月内注满油，那么中国日原油进口量料增加约21.6万桶，这在一定程度上可以解释近期中国的原油进口量为何大增。

中国不公开战略石油储备的细节，而且也不发布商业库存的实际数量，因此很难准确计算出实际需求状况。

鉴于此，仔细研读炼厂加工数据和燃料净进口量就变得十分重要。

炼厂加工量的增加将表明消费需求增长，燃料净进口的增加将揭示炼厂产量中有多少被作为精炼油品出口。

但目前阶段，风险在于将中国1月原油进口创纪录的情况完全或者主要归因于农历新年假期，而忽略了库存和需求的增长快于市场认知。（完）

(编译 张涛/李春喜/高琦 审校 白云)

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