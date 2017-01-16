《RUSSELL专栏》中国原油进口盛宴未散场 但胃口已不如前

2009年5月资料图，中石化在合肥的原油储罐。 REUTERS/Jianan Yu

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿1月16日 - 中国2016年原油进口量创下纪录高点，势头之强劲毋庸置疑。但问题在于这一进口盛宴还能持续多久？

2017年1月13日公布的海关数据显示，中国2016年12月原油进口量达到3,638万吨，或857万桶/日，创下月度高点，且远远高于9月创下的前次高点804万桶/日。

2016年全年原油进口量增加13.6%，达到约760万桶/日。

从数量来看，这相当于日进口量增加91.2万桶，表明中国仍是全球原油需求增长的主要驱动力，其他国家都难以望其项背。

客观地看，亚洲的其他原油需求增长主要来源为印度。该国2016年原油进口量约为430万桶/日，较之前一年增加7.5%或约30万桶/日。

据国际能源署(IEA)估计，2016年全球石油需求约增长140万桶/日，比中国和印度原油进口增幅之和高不了太多。

中国近来原油进口的强劲力道似将持续下去，中石油预计，中国2017年石油需求将增长3.4%至5.94亿吨，或相当于每日1,188万桶。

中石油预计，2017年中国原油净进口将约为795万桶/日，比去年增加35万桶/日。这样的增速仍相当大，但和2016年的急速狂奔相比已经降低。

影响中国原油需求前景的另一个关键因素是，被称作“茶壶炼厂”的民营炼厂能获得多少进口配额。

由于民营炼厂去年的配额没有用完，所以今年的配额可能被调降。但如果此前不被允许直接进口原油的一些炼厂获得配额，就可能抵消这样的影响。

成品油的出口配额同样重要，因为如果国有巨头和民营炼厂都可以出口更多成品油，他们就有可能增加原油进口，特别是在如果亚洲的柴油和汽油等主要油品的利润保持高位的情况下。

中国12月成品油出口创535万吨的纪录高位，2016年全年则增长三分之一至4,830万吨，约相当于每日106万桶。

这总体上显示，中国额外进口的原油只是被精炼加工为成品油出口了。

中国表观石油需求数据支撑了这一观点。据价格报告机构普氏(Platts)，中国去年1-11月表观石油需求为1,107万桶/日，减少0.9%。

**油储问题**

另一个考量的因素是，中国原油进口中，有多少是流入战略或商业储备。

这方面并没有官方的数据，估算的最佳办法，就是观察炼油业者加工量与国内原油产出及净进口原油间的差额。

12月数据尚未出炉，但就2016年前11个月数据来看，大概在3,185万吨，相当于69.4万桶/日。

原油进口也将受到国内产出不断下滑的影响，2016年前11个月较上年同期下滑6.9%。

这样的情形不保证会持续，特别是若油价上扬使得投资于探勘活动或展延现有油井更具有经济效益的话。

但是中国国内生产看来仍将处于下跌趋势，意味着进口将得要填补国内生产短少的部分。

观察中国今年原油进口前景的另一个考量点，就是石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国减产并拉高油价的成功程度。

价格上涨不会阻止中国买入，但以往的经验显示，如果中国认为油价涨势难以为继，并随着时间推移可能下跌，那么中国通常会减少用于战略石油储备的原油进口。

中国经济成长率料将维持相对稳定，尽管中国与美国特朗普政府之间爆发贸易战或者其他紧张关系的可能性，可能会带来变化。

中国经济成长应该会为国内消费增长提供支撑，尤其是汽油，因预计2017年汽车销售将维持强劲。

综合以上种种因素，则今年中国原油进口前景呈现喜忧参半，但比较大的可能性仍是偏向温和成长。

就好的一面来说，由于中国国内产出放缓及炼厂加工量增加，原油进口应会增长，但多数将以精炼燃料的形式回流到亚洲市场。

经济大环境应会提供支撑，但油价上升可能将抑制用于战略石油储备的需求。

2017年中国原油进口的趋势可能要到第一季末才会明朗，因本月底春节假期前后的变化较为动荡。

图表：中国原油进口与价格对比

tmsnrt.rs/2jUPOeH

(完)