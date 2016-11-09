《RUSSELL专栏》中国放缓原油库存补充 可能令OPEC限产努力功亏一篑

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月9日 - 中国10月份原油进口大幅下降，可归因于很多因素，但其中之一应该会给石油输出国组织(OPEC)带来警示，威胁到任何限产协议的成功。

中国海关周二公布的数据显示，10月份原油进口下滑至678万桶/日，低于9月的纪录高位804万桶/日，创1月以来最低水准。

对于进口的下滑，外界归结为多个原因，其中就有被称为“茶壶”(teapot)的小型独立炼厂减少了进口，因为他们已接近用完当局批准的今年进口配额。

另一个可能的因素是，10月初的国庆长假导致船货卸货延迟。但10月进口较9月下降126万桶/日，绝非任何一个因素的单独作用。

最有可能的是降幅中的大部分缘于商业储存和战略储备降低，也有可能是因同价格上涨有关。

中国并不公布石油库存月度数据，仅是不定期更新战略原油库存数据。

要想知道有多少原油流入中国储存装置，最简单的方法就是将中国原油净进口量和国内产量相加，再减去炼油厂加工的数量。

虽然10月原油加工量和国内原油产量还要几周后才能公布，但第三季的数据已显示出中国很可能在加速储油。

原油净进口量加上国内产量，再减去炼油厂加工量，得出的差额在9月为116.9万桶/日，在8月和7月分别为113.2万桶/日和59.5万桶/日。

鉴于10月原油进口较9月减少126万桶/日，假设炼厂加工量与国内原油产量基本维持稳定，那么10月流入库存的数量可能非常少。

**中国在购买储备原油时对价格敏感**

如果真是如此，那也意味着中国在购买储备原油时对价格也相对敏感。

布兰特与阿曼原油价格在6月与7月走软，而在当时，8月与9月的船货早已预订。

不过布兰特原油从8月2日收盘至8月18日收盘已大涨近22%，因为石油输出国组织(OPEC)成员国再度开始公开提及限产以提振油价。

这也是很多10月发往中国的船货本应下订单的时间段，意味着油价的大涨抑制了以储备为目的的买兴。

原油价格继9月企稳后再次上涨，布兰特原油10月10日收报每桶53.14美元，为2016年迄今的最高水平，因当时OPEC似乎更接近在定于本月稍后召开的会议上达成减产协议。

这意味着中国11月的进口潜力依然疲软，中国当局可能准备观察OPEC是会真的实施有效减产，还是会再次令人失望。

OPEC的问题是，如果同意减产并使油价攀升至令中国决定抑制储备进口的程度，就会面临减产效应被中国进口相应下降抵消的风险。

OPEC也许不会对中国储备需求相关风险考虑太多，但事实上，OPEC为了各方达成协议所做的艰苦工作，或许会被中国政府一笔勾销，这凸显出当前要想控制油市有多难。(完)