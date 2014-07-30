《RUSSELL专栏》中国油品需求增长不均衡 柴油受冷落

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell；编译 王丽鑫
路透澳大利亚朗塞斯顿7月29日 - 中国炼厂6月燃油产量触及纪录高位，原油消费达到17个月最高，但关于真实需求情况仍有疑点。
随着炼厂结束维护，新厂开始全负荷生产，6月原油处理总量为每日1,018万桶。
中国国家统计局数据显示，这较5月增长7%，较去年6月增长5.8%。
6月表观石油需求达到每日1,020万桶，为去年1月以来最高。
表观石油需求是用炼厂产量加上燃油净进口(或减去净出口，今年已有几次呈净出口)得出。这种计算方式的不足是没有考虑到商业和战略储备，因无法获得这些数据。
但是今年上半年石油进口强劲，而炼厂产量一般，支持中国再次补充战略储备的观点。
不过随着原油进口放缓，炼厂生产增加，储备似已结束。
6月进口原油为每日566万桶，较5月减少7.8%，低于上半年的平均水平每日613万桶。
整体看来，这些数据似乎描绘了燃油需求开始复苏的情景，与经济增长反弹的一些迹象相一致。汇丰(HSBC)/Markit的报告称中国7月制造业PMI初值创下18个月以来最高水准。
**汽油强，柴油弱**
但数据显示，各油品表现不一，内需主要集中在汽油，而不是柴油。由于柴油在运输、制造业和建筑业的使用，其与经济增长的关系通常更紧密。
今年上半年汽车销量增长8.4%，对于汽油比较重要的是乘用车销量增长11.2%，因中国买家绝大多数选择汽油而非柴油。
详细的炼油数据显示，今年上半年中国汽油产量较上年同期增加9.5%，而柴油产量仅增加0.15%。
这显示出，炼油商努力将汽油产量最大化，即使在中质馏分油中，也更加偏好煤油。上半年航空煤油和取暖油产量增加21%。
如果2014年下半年中国经济成长确实增强，那么柴油需求可能改善。但未来几个月，中国炼油商手中也同样可能会有太多柴油。
这提高了中国增加柴油出口的机率，与最近的趋势相符。
海关数据显示，中国6月出口476,406吨柴油，相当于119,101桶/日，高于上半年均值87,000桶/日。
海关今年改变了对柴油的分类，之前被归类为“轻质柴油”的产品，在2013年上半年的出口总量为174万吨，约相当于72,099桶/日。
这意味着，今年以来中国柴油出口已跳增约20%，航煤和汽油出口分别上升6%和下滑9.8%。
因此亚洲柴油相对于原油价格下滑，也不足为奇。
7月25日，新加坡柴油较迪拜原油升水GOSGCKMc1为每桶13.48美元。高于6月30日所及的2014年低位12.99美元，但远低于4月2日所及的高点19.16美元。
过去两年，中国柴油出口与柴油裂解价差有相当强的负相关，如下图所示：reut.rs/1k562wv
欧洲柴油需求疲软亦令亚洲柴油保持供应过剩，这意味着生产柴油的利润率可能会继续承压。
虽然这可能导致韩国等地的一些炼油商抑制产能利用率，但在中国柴油需求赶上国内产量之前，柴油市场仍可能维持供应过剩状态。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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