《RUSSELL专栏》中国PMI数据不算强劲 但对大宗商品来说或许是好事

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Clyde Russell； 编译 王洋/李婷仪
路透澳洲朗塞斯顿4月1日 -中国3月官方制造业PMI表面看也许不算强劲，但对未来几个月的大宗商品需求来说，或许不是件坏事。
中国国家统计局公布的数据显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)从2月的50.2升至50.3，符合市场预期，表明当月制造业稍稍扩张。
中国官方PMI与汇丰PMI有所不同，前者更关注大型国有企业。3月汇丰中国制造业PMI降至八个月低点48，为连续第三个月处在荣枯分水岭50下方。
中国官方PMI通常在3月会有季节性强劲表现，因为这是农历新年假期过后的第一个月。有鉴于此，汇丰PMI调查或许更为准确地描绘了中国当前的状况。
总体而言，两项PMI数据均表明中国经济正在放缓，第一季开局表现疲弱。
既然如此，怎么能说这有利于未来几个月的大宗商品需求呢？
那是因为市场押注中国当局将再次推出经济刺激措施，届时会有大量支出涌入铁路等基础设施领域。
这类支出会提高对钢铁、铜、水泥的需求，而对这些商品的需求反过来会提振能源和交通燃料的消费。
中国国家总理李克强已经放出即将出台刺激措施的信号。在3月28日的一次讲话中，李克强称政府“将出台相应有力措施”防止经济降温。
李克强特别提到去年战胜经济下行挑战的经验，表明今年有可能也采取加大基建支出的刺激模式。
不过，要看到刺激措施的全面效果可能需要几个月的时间，意味着第二季经济指标可能仍会疲软，要到第三季才会有起色。
**铁矿石及煤炭需求将受提振**
刺激性支出应可提振铁矿石及煤炭需求，特别是如果全球价格持续疲弱的话。
亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI最近几天已从3月10日的今年低位每吨104.70美元回升，周一收盘价为116.80。
不过今年跌幅仍将近13%，市场普遍认为，随着最大出口国澳洲以及其他地方的额外供应到位，铁矿石价格想大涨并不容易。
澳洲纽卡斯尔港煤价上周收报每吨74.07美元，接近3月14日创下的四年半低点72.98美元。该煤价是电煤煤种的指标。
价格这么低意味着，万一中国刺激性支出带动需求上升的话，成本将不是个问题。
事实上，全球价格疲软通常导致来自中国煤炭及铁矿石厂商的供应减少。因为就铁矿石而言，中国厂商的成本比澳洲及巴西同业高，但产品品级却更低。而在煤炭方面，中国和印尼、澳洲厂商竞争时也面临同样问题。
这有助于解释在经济增长放缓且钢铁业产能过剩的情况下，中国的铁矿石及煤炭进口为什么还那么强劲。
浏览中国官方和汇丰制造业PMI数据图表，请点击 link.reuters.com/hub28v
浏览中国经济、贸易与产能数据图表，请点击 link.reuters.com/fut96s
中国今年1和2月铁矿石进口为1.4807亿吨，较上年同期增加21%；同期煤炭进口4,547万吨，同比仅减少3.5%。
中国看来也开始想去化铁矿石库存。在融资交易推波助澜下，中国铁矿石库存已达到纪录高位。但中国43个港口的铁矿石库存上周出现12月13日当周以来的首次下滑。
也有小道消息显示，许多中国煤矿商已因低煤价而减产，这应有助于减少动力煤库存并增加进口，尤其在当前全球煤价低迷的情况下。
对大宗商品制造商而言，中国需求题材大致仍完好，目前疲软的价格以及刺激措施可能出台，应能令进口量保持稳健势头，特别是第三季进口。(完)
(译文审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。