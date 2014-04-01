《RUSSELL专栏》中国PMI数据不算强劲 但对大宗商品来说或许是好事

图为浙江嘉兴一家出口欧美市场的钢铁厂工作中的员工。 REUTERS/William Hong

撰稿 Clyde Russell； 编译 王洋/李婷仪

路透澳洲朗塞斯顿4月1日 -中国3月官方制造业PMI表面看也许不算强劲，但对未来几个月的大宗商品需求来说，或许不是件坏事。

中国国家统计局公布的数据显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)从2月的50.2升至50.3，符合市场预期，表明当月制造业稍稍扩张。

中国官方PMI与汇丰PMI有所不同，前者更关注大型国有企业。3月汇丰中国制造业PMI降至八个月低点48，为连续第三个月处在荣枯分水岭50下方。

中国官方PMI通常在3月会有季节性强劲表现，因为这是农历新年假期过后的第一个月。有鉴于此，汇丰PMI调查或许更为准确地描绘了中国当前的状况。

总体而言，两项PMI数据均表明中国经济正在放缓，第一季开局表现疲弱。

既然如此，怎么能说这有利于未来几个月的大宗商品需求呢？

那是因为市场押注中国当局将再次推出经济刺激措施，届时会有大量支出涌入铁路等基础设施领域。

这类支出会提高对钢铁、铜、水泥的需求，而对这些商品的需求反过来会提振能源和交通燃料的消费。

中国国家总理李克强已经放出即将出台刺激措施的信号。在3月28日的一次讲话中，李克强称政府“将出台相应有力措施”防止经济降温。

李克强特别提到去年战胜经济下行挑战的经验，表明今年有可能也采取加大基建支出的刺激模式。

不过，要看到刺激措施的全面效果可能需要几个月的时间，意味着第二季经济指标可能仍会疲软，要到第三季才会有起色。

**铁矿石及煤炭需求将受提振**

刺激性支出应可提振铁矿石及煤炭需求，特别是如果全球价格持续疲弱的话。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI最近几天已从3月10日的今年低位每吨104.70美元回升，周一收盘价为116.80。

不过今年跌幅仍将近13%，市场普遍认为，随着最大出口国澳洲以及其他地方的额外供应到位，铁矿石价格想大涨并不容易。

澳洲纽卡斯尔港煤价上周收报每吨74.07美元，接近3月14日创下的四年半低点72.98美元。该煤价是电煤煤种的指标。

价格这么低意味着，万一中国刺激性支出带动需求上升的话，成本将不是个问题。

事实上，全球价格疲软通常导致来自中国煤炭及铁矿石厂商的供应减少。因为就铁矿石而言，中国厂商的成本比澳洲及巴西同业高，但产品品级却更低。而在煤炭方面，中国和印尼、澳洲厂商竞争时也面临同样问题。

这有助于解释在经济增长放缓且钢铁业产能过剩的情况下，中国的铁矿石及煤炭进口为什么还那么强劲。

浏览中国官方和汇丰制造业PMI数据图表，请点击 link.reuters.com/hub28v

浏览中国经济、贸易与产能数据图表，请点击 link.reuters.com/fut96s

中国今年1和2月铁矿石进口为1.4807亿吨，较上年同期增加21%；同期煤炭进口4,547万吨，同比仅减少3.5%。

中国看来也开始想去化铁矿石库存。在融资交易推波助澜下，中国铁矿石库存已达到纪录高位。但中国43个港口的铁矿石库存上周出现12月13日当周以来的首次下滑。

也有小道消息显示，许多中国煤矿商已因低煤价而减产，这应有助于减少动力煤库存并增加进口，尤其在当前全球煤价低迷的情况下。

对大宗商品制造商而言，中国需求题材大致仍完好，目前疲软的价格以及刺激措施可能出台，应能令进口量保持稳健势头，特别是第三季进口。(完)

(译文审校 白云)

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