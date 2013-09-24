《Russell专栏》中国PMI数据创六个月高位 但商品市场未大受鼓舞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 石冠兰/张若琪/王冠中
路透澳洲朗塞斯顿9月24日 - 中国制造业采购经理人指数(PMI)创六个月最高位与美联储决定维持购债规模，两者之间有何共同之处？那就是都没能在多大程度上提振商品价格。
汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)9月初值从8月的50.1升至51.2，为3月以来最高，强化了中国经济增长重获动能的观点。
该数据公布的几天前，美联储宣布维持每月850亿美元购债规模不变，令市场人士大感意外，美联储认为考虑到美国经济复苏仍处于初期阶段，现在缩减货币刺激力度仍为时过早。
两者对商品价格都应是利好消息，因都表明未来几个月两大经济体的经济可能进一步走强。
尽管美联储决议的确对一些商品价格有小幅拉动作用，但升势并没有持续，伦敦指标期铜已将9月19日美联储公布决议后录得的2.1%的升幅回吐半数以上。
布兰特原油未能维持美联储决议带来的升势，现在甚至比决议公布前的水准还低，周二亚洲交易时段在每桶107.91美元附近交投。
亚洲铁矿石.IO62-CNI=SI较美联储宣布延迟缩减量化宽松之前略涨一些，当日在宣布后上涨10美分至每吨131.80美元，在周一中国公布PMI初值后又涨60美分至每吨132.40美元。
也许美联储决议没能大幅推高商品价格的原因并不难找，因为尽管这一举动出乎意料，但市场认为年底前仍有缩减的可能。
美联储削减购债规模，对大宗商品价格走势或许是双重灾难，因为那可能提振美元，并削弱美国经济的助力。
但中国的PMI对大宗商品需求和价格来说应该是利好，因工厂生产增温提振工业金属和油品需求。
或有几个因素，限制了中国经济指标改善对大宗商品市场带来的影响。
首先是PMI结果与实际进口量的关系相对偏低。
中国PMI、工业产出相关图表请点选
以铁矿石来看，2010年多数时候铁矿石进口都在递减，直到该年年底和2011年初、PMI开始转弱，铁矿石进口才开始增温。
以更近期的例子来看，官方PMI一直徘徊在接近荣枯分水岭50水准附近的狭幅区间，但铁矿石进口已在激增，7月达到7,310万吨的纪录高位。
然而如果比较铁矿石进口情况和现货价，就能较明显看出，去年价格遽降后中国买盘即呈现加速。
而今年铁矿石进口最疲弱的月份是2月，正好是在去年9月到今年1月间价格大涨近80%之后。
铜和原油的情况也差不多，PMI和进口量之间顶多只有薄弱的关系。
价格及库存水准的关联性则要强劲许多。
近月强劲的进口，据信带动中国关键大宗商品库存水准回升，再加上普遍的高价格，将会抑制今年剩余时间的大宗商品进口增长。
在原油方面，根据新华社周一的报导，中国截至8月底商业原油库存较前月增加9.7%。
炼制油品库存则减少5.3%，但未必意味着原油进口将增加。比较可能的是炼厂将提高生产，消耗部分原油库存，从而使得油品库存增加。
根据我的钢铁网，中国上周螺纹钢库存升至608万吨，高于前一周的597万吨，暗示生产仍高过国内需求。
大宗商品价格上档的另一个阻力，就是对于供应成长将超越需求成长的看法，尤其是铁矿石和铜的区块。
澳洲西部的新铁矿石产能，以及今年铜产出增加的预期，意味着买方可能暂时观望，等待价格回落。
最后，还有关于中国PMI回升情况无法持续的担忧，因为PMI回升是由信贷刺激的营建和基础设施支出等旧经济因素所带动，而非政府所计画推动的消费支出。
对于中国当局在铁路建设上的支出会有多高和多久的质疑，导致了对于2014年经济成长将再次停滞的忧虑。
对于中国复苏的质疑，在大宗商品市场或许不寻常，因为该市场通常是抓住利多消息而大涨特涨。或许这一次，投资人需要见到持续需求成长得更多证据，才会相信价格能再度上扬。(完)
(译文审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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