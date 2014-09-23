《RUSSELL专栏》中国制造业PMI上升程度不足以拉抬大宗商品进口

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/艾茂林/杜明霞/孙茉莉
路透澳洲朗塞斯顿9月23日 - 本月中国制造业意外强劲，或许足以让人相信当局将坚守其现有经济和财政政策。
市场原本预期汇丰(HSBC)/Markit联合公布的9月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)会下降，但结果却不降反升。
PMI初值从8月终值的50.2升至50.5，高于市场预期的降至荣枯分水岭50。
如果PMI初值一如预期那样疲弱，这可能实际上会改善市场人气，因这使得中国当局扩大经济刺激的可能性升高。
不过，鉴于该指数有温和改善，意味着中国政府仍有调控的空间，因而将有能力继续执行经济转型政策，以令中国经济更多地转向由消费带动的模式，摆脱对固定资产投资和出口导向型制造业的依赖。
汇丰9月制造业PMI初值上升与其他数据表现不符，比如信贷增长和工业产出数据显示经济失掉动能，有无法达成官方增长目标7.5%的可能。
汇丰PMI指数中唯一让人警醒的，是就业分项骤降至2009年2月以来最低位46.9。
中国PMI和工业产出图表(link.reuters.com/qaf92t)
由于中国政府的首要目标是维护社会稳定，失业人数上升可能预示着政策将被迫转向，刺激措施将重启，最可能采取的形式是基础设施建设支出。
但令人鼓舞的是，总体新订单增加，新出口订单增至2010年3月以来最高，预示着PMI的反弹势头可能将在未来数月延续下去。
这将让商品生产商松口气，他们已经面临价格下滑以及中国需求是否维持强劲的问题。
鉴于来自新项目的供应过剩，煤炭和铁矿石价格大跌，基本要归咎于生产商本身，不过一旦出现任何中国需求持稳、或者改善的迹象，市场都会表示欢迎。
**价格是更重要的决定因素**
但是，制造业温和走强未必意味着商品进口增加，过去的经验显示，价格是决定中国进口量更重要的因素。
这正是商品生产商目前的担忧所在，因为很多自然资源价格疲弱，并未引发进口激增。
铁矿石进口可说是表现强劲，今年前八个月进口较上年同期增长16.9%；在此同时今年现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI已经大跌近41%，至五年低位每吨79.80美元。
不过近几个月进口一直呈放缓趋势，因拉动需求的主要推动力--房屋建筑业表现疲软，引发对钢铁需求的担忧。
囤积在港口的铁矿石库存亦居于高点，只有待到经济前景持续改善，方能令市场确信钢铁需求会大幅增加。
恐怕会有越来越多出口到中国的大宗商品重蹈煤炭的覆辙，不仅遭遇价格下滑的打击，中国进口量骤降更令其雪上加霜。
亚洲价格基准--澳洲纽卡斯尔港口电煤现货价格今年已下滑近24%，与此同时，中国今年头八个月的煤炭进口较上年同期减少5.3%。
关键是中国当局对经济采取的”渐行渐稳“的政策不会加快大宗商品进口步伐。
目前最好的情况是，生产商寄望能保持这样正面的增长率，不要步煤炭后尘。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞/艾茂林/孙茉莉; 审校 李爽/高琦/龚芳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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