《Russell专栏》汇丰中国PMI回落表明不可过分过快做多大宗商品

1月初的多数时间内,铁矿石价格都在150美元上方,1月初时2月船货应该已经预定.

自去年9月触及三年低点以来,铁矿石价格也飙升约77%;而虽然跌至低点的走势有些过头,但如此强劲的价格反弹应会抑制需求增长,特别是在没有供应疑虑的情况下.

尽管主要铁矿石出口集散地--西澳的一些港口因飓风关闭,但这对供应的影响预计并不足以达到推高价格的程度.

鉴于铜在工业制成品方面的广泛应用,从逻辑上讲中国出口放缓应会对铜构成最大打击.

不过铜进口表现过去一直不稳定,但考虑到库存冗余和2013年铜矿供给增加的可能,大趋势应当是进口增幅放缓.

总的来说,PMI数据显示中国经济在经历数月快速前进之后正在稍事喘息.大宗商品进口状况应该也是一样,或许会滞后一到两个月的时间.(完)