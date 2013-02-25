《Russell专栏》汇丰中国PMI回落表明不可过分过快做多大宗商品

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
1月初的多数时间内,铁矿石价格都在150美元上方,1月初时2月船货应该已经预定.
自去年9月触及三年低点以来,铁矿石价格也飙升约77%;而虽然跌至低点的走势有些过头,但如此强劲的价格反弹应会抑制需求增长,特别是在没有供应疑虑的情况下.
尽管主要铁矿石出口集散地--西澳的一些港口因飓风关闭,但这对供应的影响预计并不足以达到推高价格的程度.
鉴于铜在工业制成品方面的广泛应用,从逻辑上讲中国出口放缓应会对铜构成最大打击.
不过铜进口表现过去一直不稳定,但考虑到库存冗余和2013年铜矿供给增加的可能,大趋势应当是进口增幅放缓.
总的来说,PMI数据显示中国经济在经历数月快速前进之后正在稍事喘息.大宗商品进口状况应该也是一样,或许会滞后一到两个月的时间.(完)
(审校 丁琦/隋芬/龚芳)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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