《RUSSELL专栏》中国向污染宣战 一切看行动

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。)
路透澳大利亚朗塞斯顿3月12日 -中国必须对污染宣战，这是肯定的。然而，中国能否为治理环境污染付出巨大的、长期的努力，还需拭目以待。
中国国务院总理李克强3月5日在全国人大会议上称，环境污染矛盾突出，是大自然向粗放发展方式亮起的红灯。
此番表态措辞有力，但缺乏细节，因此仍需观察中国未来将采取哪些切实措施，来摆脱头号污染排放国的地位。中国去年进行空气质量监测的74个主要城市中，仅3个城市达到空气质量二级标准，其余均超标。
3月9日提交人大审议的人大常委会工作报告中，确实提到了计划修改环境保护法，将加大处罚力度，污染企业可责令关闭。
但同样地，还是缺乏细节，并且法律再严苛，还是必须通过有效执法才能奏效，而在过去执法一直是个问题。
环保部被视为中国较弱势的部委之一，经常无法有效监督现有法规的执行，且无法强制地方政府遵照法规办事。
而即便中国加强环保立法，且政府全力推动执法，关键问题可能还在于减污成本。
火力发电厂的例子就足以证明中国当局面临的问题有多难。
在中国，污染的主要来源就是火力发电厂以及其他燃料消耗大户，譬如钢铁厂和水泥厂。
中国很多火电厂都配置了用来清除二氧化硫的洗涤器，但使用洗涤器会令发电厂的营运成本增加约10%。
这意味着很多情况下发电厂并不启用洗涤器，对当局强制要求启用洗涤器的要求也常常置之不理。
去年5月《华盛顿邮报》报告称，中国最大的发电商之一--华电关闭了北京附近工厂的洗涤器。
热电厂违规后缴纳的罚款，可能要低于使用洗涤器的成本，因此发电厂缺乏遵守相关法规的动力。
在执行新的法规前，要判断中国是否真的严肃对待污染问题，就看是否能够严肃要求并监督电厂洗涤器的使用。
如果单单因为成本因素，连现有的技术譬如洗涤器都闲置不用，那么很难指望新的治理污染的措施。
中国希望能减少火力发电，更多采用天然气、核能和可再生能源，但煤炭的成本优势仍不容忽视。
煤炭发电的热值约为每百万英热单位（mmBtu）3-4美元，实际取决于煤炭品质和锅炉效率，而液化天然气发电的热值目前在每百万英热单位18美元。
提高发电用煤炭的品质可降低污染，但可能会提高成本，另外还需要对燃用低品级煤的锅炉进行改造。
中国2013年进口了2.67亿吨煤炭，其中3,970万吨被海关归为“其他煤炭”，主要是指来自印尼的低品级燃料。
中国还计划未来五年增加约1.06亿千瓦热电产能，其中相当大一部分采用价格较低的低品级煤。
不仅在中国，在亚洲其他地区也是同样的趋势，即新增基于低品级煤的热电产能，而非高品级煤。高品级煤主要来自澳大利亚。
提高煤炭品质有助于降低污染，但这需要公用事业单位以及政府改变思路并调整监管。
中国计划通过关闭重工业譬如钢铁产业的过剩产能来减轻污染，但其效果可能达不到预期。
中国政府已表示，今年将淘汰2700万吨钢铁产能，目前钢铁产能超过10亿吨。
而淘汰0.25%的产能，从污染的角度看不会有太大差别。
显然，中国在减少煤炭使用方面面临巨大挑战，但还是可以采取短期和较长期步骤来减轻污染。
短期而言，可以监督使用洗涤器、关闭陈旧的煤炭和工业企业，监督现有环保法规执法。
较长期而言，中国必须作出判断，能否承担减少火力发电所带来的成本。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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