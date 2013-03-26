《Russell专栏》中国燃料出口增长冲击亚洲炼厂利润

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell;编译 王翔琼/张若琪
路透澳洲朗赛斯顿3月26日 - 亚洲汽油和柴油生产商近期的获利下降，虽然可能受到一些因素的影响，但获利欠佳与中国燃料出口增长同时发生绝非偶然。
汽油裂解价差周一降至每桶10.66美元，为一周半以来最低，较2月15日触及的年内高点下跌32%。
柴油裂解价差周一降至每桶16.27美元，为去年6月以来最低，较2月24日所及年内高位下滑24%。
今年前两个月，中国汽油出口较上年同期跳涨近33%，相当于每日出口93,450桶，进口则几乎为零。
这两个月的出口也远高于2012年全年每日56,406桶的净出口量。
根据中国海关的数据，2013年头两个月轻质柴油净出口量总计每日65,908桶。轻质柴油是柴油中的一个主要类别。
相对于上年同期每日7,659桶的净出口量，这是一个巨大的回升，且远高于2012年全年每日18,750桶的净出口量。
海关公布的数据显示，迄今中国炼厂都选择利用最近几个月的新增产能来增加出口，而不是削减产能。
即便中国2月表观石油需求同比增长4.9%至每日约1,014万桶，但这个全球第二大原油消费国仍拥有过剩的可用精炼产能，估计约为每日1,200万桶。
2月原油加工量达每日984万桶，较上年同期增长6%，尽管2月初适逢为期一周的春节假期。
今年前两个月的炼厂加工量约为每日998万桶，此外由于利润较为乐观，炼厂有可能会持续加工更多原油，即便截至2月底的成品油库存较上月增加6%。
由于燃料库存增加，中国炼厂更有可能继续增加出口，至少在短期和中期内应会如此。
欲浏览中国汽油出口与汽油裂解价差相关图表，请点击：
市场上中国汽柴油船货增加，无疑对亚洲炼厂的利润率不利，但那并非可影响市场的唯一因素。
柴油裂解价差也受到区域需求疲软和部分炼厂维修的影响，近月和次月的跨月价差周一为今年以来首次转为正价差。
这显示市场并不认为当前的疲弱态势将继续下去，且未来几个月主要柴油买家印尼和越南可能将增加购买。
随着夏季接近，欧洲柴油需求上升或也导致船货流向西方。此前由于欧洲的价格疲软，这类活动都受抑制。
夏季驾车旺季前，美国对汽油的需求升高，或有助提振亚洲的利润率；但随着印度要求6月前汽油中需掺混5%乙醇，印度炼厂或将提供更多汽油。
然而当讨论到价格时，重要的是区别市场的结构性转变及日常新闻带动的起落。
如果在2013年剩余时间里中国炼厂继续维持今年前两个月的出口速度，那等于发生结构性的变化。
这样的话，炼厂裂解价差可能会转入一个较低的区间，每日的消息面再在这个基础上影响价格上升或下降。
中国上次大量出口柴油，是在2009和2010年，裂解价差的区间在每桶4.42-15.42美元。
然而中国2012年上半年为净进口国时，裂解价差就介于每桶14.18-19.46美元。
中国炼厂是否会以今年前两个月的同样步伐继续出口，谁都不敢保证，多半将取决于原油成本和国内需求状况。
但如果其出口速度依旧，那亚洲炼厂或许就需做出调整以应对较低的利润率。(完)
(译文审校 许娜/高琦/王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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