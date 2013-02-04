《Russell专栏》下半年中国原油进口量增速或会加快

由于接受调查的炼厂表示,他们每日原油加工量将增加约37.5万桶,这暗示2013年油品净进口可能会下滑.

具体情形可能会是燃料油进口减少,而柴油出口增加将足以抵销汽油出口可能下滑的效应.

燃料油进口可能减少,因小型炼厂可以直接进口原油,而炼厂运转率提升将会加剧柴油过剩.

汽车销售增加将会提振汽油需求,幅度可能会高过炼厂的产能扩增,因此使得可供出口的车辆用油减少.

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除了去年底开始运营的炼厂运转率提升,中国2013年产能也料将增加.

中国石油的四川炼厂第一季末日加工能力料增加20万桶,而中化集团及中国石化日产量年底前可能增加34万桶.

不过今年大部分时间内,上述四川炼厂是可能增加原油进口的唯一中国石油旗下炼厂,而且增幅甚至可能达不到20万桶的新增产能.

不过为新的炼制能力提高存货,也将成为提升今年原油需求的因素.

另外一个潜在因素则是战略储油,因部分二期储油设施将在2013年竣工.

当然即使油罐建成,中国也不一定会增加进口来向其注油,但这仍会成为进口增加的一个风险因素,特别是在下半年.

综合考虑已知因素以及推测情景,预料2013年原油进口增幅将至少达每日30万桶,但更有可能比较接近每日40万桶.

这将满足规划中的炼厂运转率提升,从而满足经济加快成长带来的实际需求增长.

若中国购油是为了战略储备,最有可能是在下半年,意谓着下半年需求增幅会大过上半年.(完)

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