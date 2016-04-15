《RUSSELL专栏》中国取消钢铁出口补贴 实际影响有限但象征意义重大

一群鸟儿飞过河北唐山一处已关闭的钢厂，图片摄于2月27日。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡4月15日 - 中国取消一系列出口产品补贴，其中最惹人注目的是钢铁，这项决定可以说并无意义，也可以说影响非凡。

如果说听起来有点矛盾，这是因为此项决定也许并不能真的对中国钢铁出口的水平和竞争力产生多大的实际影响。

但同时，这项决定所涉及的领域已经在世界贸易中变得极有争议，因而带有象征意义和让氛围丕变的特质，小心避免低估这点才是明智之举。

随着中国开始将一部分国内大量过剩钢铁销往海外，全球各地的反应都是许多政府开始，或者威胁要开始征收越来越高的反倾销关税。

中国以外的钢铁生产商也一直在积极游说政府和公众，要求保护产业抵御中国大军入侵，而且他们似乎也已经赢得这场公共关系的战斗，即便从经济效益和过往经验来看，保护体质不良产业，很少有成功例子。

这就是为什么周四在华盛顿宣布的取消出口补贴举措会格外有意义，这明确显示出相关各方可能比较能够像以成熟态度处理，而非像个乱发脾气的孩子。

美国贸易代表署周四表示，中国已经同意取消在过去三年里向七大行业发放的约10亿美元出口补贴。这些行业涵盖了高级材料和金属，其中包括特种钢和铝制品，以及特种化工和纺织品。

一些行业评论人士的即刻反应是，认为取消补贴还不足够产生长期的重大影响，即便这可能在短期内提振钢铁和铝的出口，因为中国生产商会企图在政府补助正式终止以前尽可能冲高收入。

**产量和出口猛增**

尽管包括印度在内的几个国家征收关税，但中国钢铁生产企业肯定在更加努力地促进出口。

据4月13日公布的海关数据，3月钢材出口量为998万吨，较前月增长23.1%，今年第一季较上年同期增长7.9%。

中国国家统计局周五公布，3月钢产量升至7,065万吨的纪录高位，较上年同期上升2.9%。

但第一季钢产量下降3.2%至1.9201亿吨，因今年年初开局不利。

3月生铝及铝材出口量强劲反弹，较前月跳增50%至42万吨，但第一季仍下降11%，因今年头两个月较为疲弱。

贸易和产出数据似乎显示，由于政府增加基础建设支出，在价格和行业需求展望温和改善的支撑下，中国钢材和铝业3月似有更上一层楼之势。

但那亦显示增加的产量多半是出口了，对中国钢铝业并非真正利好。

出口跳增也呈现出，全球其他地方在应对中国钢铁业优势所面对的挑战。中国钢铁业约全球产出的一半左右。

塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)决定撤出英国市场，及澳洲钢企Arrium (ARI.AX)进入自愿托管破产程序，反映了曾相当有韧性的钢铁业是如何力图与中国竞争。

取消补贴对于削弱中资企业相对于对手的巨大优势方面不会有大的影响，尤其是对于工资较高的西方国家企业而言。

中国钢铁生产商多数享有低廉的能源、人工，还有税费等优势。

这就是说，中国出口钢铁的成本很可能会继续保持在其他国家厂商难以匹敌的水平。

但决定进行谈判并达成小有成果的协议，表明有潜力达成让多数业者都能接受的状态。

与之相对的另一种做法，就是针锋相对地采取反倾销措施，使贸易紧张关系升级，导致一场没有赢家的贸易战。

中美达成的协议让人看到智者终能笑到最后的希望，因此具有重要意义。(完)