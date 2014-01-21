《RUSSELL专栏》中国钢价表现最终能否超越铁矿石？钢厂减产是关键

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
**对铁矿石来说，供应和库存是关键**
对铁矿石而言，额外供应可能终于在2014年这一年拖累市场。
原本去年就料产生这种拖累，但中国进口大增10%至创纪录的8.2亿吨，足以让铁矿石价格保持上涨。
虽然2014年中国进口可能继续增加，但增速可能减慢至与钢产量增速更匹配的水平。
但这并不一定意味着铁矿石价格会大幅下滑，因为主要铁矿石生产商可能不会选择开启全部额外产能。
对力拓 和必和必拓 这两家西澳铁矿石带的顶级铁矿石生产商而言，情况尤为如此。
随着本月底中国春节假期的临近，铁矿石价格可能继续走软，但之后可能回升。
目前铁矿石现货价格在下跌，因约为8,850万吨的中国港口库存充足。澳新银行(澳盛银行，ANZ)商品研究团队指出，该数字比去年同期水准高出近1,900万吨。
而企业库存正在被耗尽，意味着长达一周的春节假期结束后，钢铁厂可能将成为更为活跃的买家。
当然，新加坡铁矿石互换曲线<0#SGXIOS:>也未暗示价格将大幅下挫。
当前六个月期合约价格较近月合约低9.1%，去年12月初价格开始下滑时，这一差距为8.1%，变动不大。
逆价差越大，价格继续走软的可能性越大。因此上述曲线显示出，价格会进一步下跌，但不会暴跌。
反之，如果曲线趋平甚至出现正价差，那么价格将上涨，就像去年6月时一样。当时六个月期合约价格只比近月合约低1.7%。
现在断言2014年钢铁价格表现将超越铁矿石还为时过早，但如果中国钢厂削减产能，即便需求温和增加，钢铁价格今年也会录得不错的表现。(完)
(译文审校 田建华/艾茂林)
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