《RUSSELL专栏》中国钢价表现最终能否超越铁矿石？钢厂减产是关键

**对铁矿石来说，供应和库存是关键**

对铁矿石而言，额外供应可能终于在2014年这一年拖累市场。

原本去年就料产生这种拖累，但中国进口大增10%至创纪录的8.2亿吨，足以让铁矿石价格保持上涨。

虽然2014年中国进口可能继续增加，但增速可能减慢至与钢产量增速更匹配的水平。

但这并不一定意味着铁矿石价格会大幅下滑，因为主要铁矿石生产商可能不会选择开启全部额外产能。

对力拓 和必和必拓 这两家西澳铁矿石带的顶级铁矿石生产商而言，情况尤为如此。

随着本月底中国春节假期的临近，铁矿石价格可能继续走软，但之后可能回升。

目前铁矿石现货价格在下跌，因约为8,850万吨的中国港口库存充足。澳新银行(澳盛银行，ANZ)商品研究团队指出，该数字比去年同期水准高出近1,900万吨。

而企业库存正在被耗尽，意味着长达一周的春节假期结束后，钢铁厂可能将成为更为活跃的买家。

当然，新加坡铁矿石互换曲线<0#SGXIOS:>也未暗示价格将大幅下挫。

当前六个月期合约价格较近月合约低9.1%，去年12月初价格开始下滑时，这一差距为8.1%，变动不大。

逆价差越大，价格继续走软的可能性越大。因此上述曲线显示出，价格会进一步下跌，但不会暴跌。

反之，如果曲线趋平甚至出现正价差，那么价格将上涨，就像去年6月时一样。当时六个月期合约价格只比近月合约低1.7%。

现在断言2014年钢铁价格表现将超越铁矿石还为时过早，但如果中国钢厂削减产能，即便需求温和增加，钢铁价格今年也会录得不错的表现。(完)