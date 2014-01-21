《RUSSELL专栏》中国钢价表现最终能否超越铁矿石？钢厂减产是关键

资料图片：杭州钢铁集团公司车间及劳工的工人们。 REUTERS/Steven Shi

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张若琪/杜明霞

路透澳洲朗塞斯顿1月21日 -如想知道中国钢铁制造商为什么苦恼不堪，看看钢价与亚洲铁矿石价格的图表，就能轻易回答这个问题。

指标上海螺纹钢1月21日跌至每吨3,408元人民币的纪录低点，延续2014年的疲弱开局。

中国钢铁业的实际状况是，过去四年价格年年下滑，从2009年底到去年底，累计挫跌36%。

相形之下，先前四年现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI有两年是上涨的，四年间累计涨幅13.5%。

近来铁矿石价格趋软，1月20日触及每吨124.80美元的六个月低点，但简单的事实就是，你宁可当个低成本铁矿石生产商，也不愿做中国钢铁厂。

中国钢铁业费尽心思地不亏本，但中国钢铁工业协会数据显示，11月亏损的钢企从前一个月的18家增至20家。

经历景况悲惨的2012年后中国钢铁厂当前获利能力欠佳；2012年时其获利较上年暴跌98%，中钢协表示，其会员的整体获利为16亿元人民币，那样的金额对全球最大钢铁生产国来说真是微不足道。

这个行业如果继续亏损，似乎就撑不下去了，尤其若主要投入材料铁矿石的成本长期继续上扬的话。

问题在于，情况本身要如何解决，答案可能是得综合各项要素。

首先，中国钢铁产量2014年将温和成长，中钢协估计将增长3.1%至8.1亿吨，增幅低于2013年的8.2%。

其次，可能需开始化解过剩产能，近几个月相关单位计划加紧推出淘汰老旧和污染较严重钢铁厂。

去年10月中国政府宣布计划在2015年底前削减1亿吨钢铁产能，钢铁生产最主要地区河北省目标今年削减1,500万吨钢铁产出。

这些减量本身或许不足以让中国钢铁市场明显收紧，但对钢材过剩的现象会有影响，可能让价格较为稳定。

2014年钢铁需求也可能成长，增速甚至可能快过产量增速，尤其若是铁路投资这样对钢价敏感行业继续以像12月那种24.5%的增幅发展的话。

预览铁矿石价格和上海螺纹钢价格图表，请点击：

link.reuters.com/guh32t

**对铁矿石来说，供应和库存是关键**

对铁矿石而言，额外供应可能终于在2014年这一年拖累市场。

原本去年就料产生这种拖累，但中国进口大增10%至创纪录的8.2亿吨，足以让铁矿石价格保持上涨。

虽然2014年中国进口可能继续增加，但增速可能减慢至与钢产量增速更匹配的水平。

但这并不一定意味着铁矿石价格会大幅下滑，因为主要铁矿石生产商可能不会选择开启全部额外产能。

对力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)这两家西澳铁矿石带的顶级铁矿石生产商而言，情况尤为如此。

随着本月底中国春节假期的临近，铁矿石价格可能继续走软，但之后可能回升。

目前铁矿石现货价格在下跌，因约为8,850万吨的中国港口库存充足。澳新银行(澳盛银行，ANZ)商品研究团队指出，该数字比去年同期水准高出近1,900万吨。

而企业库存正在被耗尽，意味着长达一周的春节假期结束后，钢铁厂可能将成为更为活跃的买家。

当然，新加坡铁矿石互换曲线也未暗示价格将大幅下挫。

当前六个月期合约价格较近月合约低9.1%，去年12月初价格开始下滑时，这一差距为8.1%，变动不大。

逆价差越大，价格继续走软的可能性越大。因此上述曲线显示出，价格会进一步下跌，但不会暴跌。

反之，如果曲线趋平甚至出现正价差，那么价格将上涨，就像去年6月时一样。当时六个月期合约价格只比近月合约低1.7%。

现在断言2014年钢铁价格表现将超越铁矿石还为时过早，但如果中国钢厂削减产能，即便需求温和增加，钢铁价格今年也会录得不错的表现。(完)

(译文审校 田建华/艾茂林)

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