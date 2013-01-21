《Russell专栏》中国经济增长加速未必意味大宗商品需求增温

资料图片：2012年3月，在上海洋山港附近的仓库里，一名工人利用叉车搬运铜材。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张若琪/丁琦

路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 中国经济增长及工业生产再度加速,对大宗商品需求是利好信号,这听起来很合逻辑,但事实未必是如此.

自2008年全球衰退以来,国内生产总值(GDP)与工业生产,以及原油、铁矿石与铜矿进口增长之间,似乎充其量也只有极松散的关联性.

更为可能的是,经济增长及工业活动与基本需求有某种程度的相关,但大宗商品需求的高峰和谷底看似和库存及价格周期的关联性更高.

中国2012年第四季GDP较上年同期成长7.9%,增幅高于第三季的7.4%;12月规模以上工业增加值同比增速10.3%,创九个月来最快.

这些数据都高于市场调查预估,而且几乎被普遍解读为中国经济正重拾动能的信号.此前当局为应对通胀和资产泡沫危机祭出大量措施,致使经济出现放缓.

2012年中期尽管经济成长放缓,打击了特别是铁矿石等商品的价格,但大宗商品需求还是相当强劲.

截至12月的一年里原油需求较上年增长7.3%,铁矿石需求上升8.4%,精炼铜进口则大幅增加30.3%.

但2011年时中国GDP增长8.9%,工业生产增加12.8%,石油需求却仅较前一年增长5.5%,铜需求则仅增5.9%.

2011年只有铁矿石进口需求的增幅10.9%强过2012年.

然而,2010年GDP跳增9.8%,工业生产扬升13.5%,铁矿石需求却是减少1.5%.

看看中国GDP相较于铁矿石进口的图表,显示两者在2008年金融危机之前有高度关联性,关联系数在2007年底达到0.884的峰值;关联系数1.0代表绝对相关,0.0表示完全无关联,负1.0则表示绝对负相关.

两者的关联性自2007年底达到峰值后即稳步下降,到2009年中降到零左右,2012年底则降到负0.67,这意味当前铁矿石进口和GDP增长更可能呈反向关系.

铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI与进口量的对照图表显示,价格见顶之后,通常是进口下滑,而价格触底后,进口也会增加.

例如,当去年9月铁矿石价格降至三年低位后,铁矿石进口量从10月的5,643万吨跳升至12月的7,094万吨.

与之相反,当铁矿石价格从2010年7月的约130美元升至2011年1月的每吨180美元上方,进口从2011年1月的6,900万吨大跌至2月时的4,800万吨.

即便考虑到中国农历春节的影响,其后七个月的进口依然疲弱,2011年9月前一直徘徊于每月6,000万吨以下.

去年12月铁矿石进口创纪录的背后,主要是由于钢厂重建库存,不只因为之前几个月的价格弱势.

如果说大宗商品进口更多的是由价格和库存、而非经济增长所驱动,那么铁矿石现货价格从去年9月低点跳升81%,至本月稍早高位,应会造成未来数月进口增长放缓.

再看一下原油,2012年原油进口增长似乎主要是由上半年的囤积库存所推动,进口和表观消费之间的缺口高达每日50万桶.

积累商业和战略储备,意味着对原油需求强于经济现实情况的应有水准.

铜进口数据在作为经济活动指标方面的可靠程度甚至更低,因铜还扮演着融资工具的角色.

虽然经济活动转强几乎肯定会导致大宗商品需求升温,但这很可能只是从较长期角度而言,在判断未来至多六个月的进口形势方面不一定有用.(完)

(译文审校 张明钧)

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