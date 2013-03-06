《Russell专栏》是中国阻止和启动商品涨势？ 不尽然

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/艾茂林

路透澳洲朗塞斯顿3月6日 - 五天之内，今年的大宗商品涨势先终止，后又神奇地重新启动，一切皆因为中国。

大宗商品价格在3月1日挫跌，伦敦期铜触及三个月低点每吨7,659.50美元，因为市场担忧全球最大的工业金属买家--中国的工业产出正在失去动能。

这是因为中国官方和汇丰公布的采购经理人指数(PMI)指数分别跌至五个月和四个月低点。

中国当局声明将采取措施调控地产价格，也令阴霾的景气雪上加霜。市场解读此举利空建筑业，暗示不利于铜和铁矿石的需求。

不过到了3月5日，一切再次好转。中国总理温家宝宣布创纪录的政府支出，以提振消费引导型的经济成长。

尽管中国维持2013年经济成长目标在7.5%，同去年一样，但是市场解读温家宝的讲话为利多商品需求，伦敦铜应声上涨。周三亚洲交易时段铜价报每吨7,766.75美元，较3月1日低点上涨1.4%。

相同的一幕在原油上演。洲际交易所布兰特原油即期合约在3月4日跌至今年最低，对中国和美国削减政府支出的疑虑打压市场。

但同样的，油价也受正面消息刺激上涨，布兰特原油价格周三报每桶111.61美元，较3月4日的低点109.58美元上涨1.9%。

当然，中国经济基本面在过去一周里没有任何变化，且从去年经济放迈入进入温和复苏的态势也没有改变。

市场依据当天的新闻来交易再正常不过了，而且当然有一些投资者根据每日的波动性来赚钱。

不过，减少对于起伏反弹和中国相对次要指标的即时分析，将有益于商品价格。

**复苏处于正轨**

应当针对经济数据和政治决议的重要性详加筛选，分析它们可能会如何改变市场上的主流看法。

当然，两份PMI数据证实复苏仍处于正轨，但和2008年全球金融危机之后的蓬勃增长不同，这一次复苏步伐会更审慎有度。

房地产调控措施更有可能影响大宗商品市场，尤其是如果调控措施造成建筑活动减缓。

但这一切还是个未知数，意味着目前来看钢材和铁矿石的需求前景不像今年稍早那么确定。

实际上，楼市调控措施只是提供了另一个谨慎看待铁矿石的理由；铁矿石价格已经从去年9月触及的三年低位大幅上扬。

现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI从上述低位累计大涨83%，来到2月20日的高位每吨158.90美元。

然后价格下跌8.6%至每吨145.20美元，并可能有进一步跌价空间，因为中国需求增长或将减缓，而且主要出产国澳洲的供应从第三季起可望增加。

但总体来说，中国的大宗商品需求前景在稳步升温，特别是在消费者支出增加和城镇化这个大背景之下。未来10年城镇化应带动至少1.3亿人搬迁至城市定居。

中国以外的投资者将不得不接受商品需求增速会放缓这的现实，但与其说这是件“坏事”，倒不如说是经济成熟过程中的必备环节。

需要记住的关键一点是，中长期来讲需求仍将增长，任何波动从本质上来看则可能是短暂的。

下一宗风险事件是定于3月8日出炉的2月贸易数据，有一些商品进口的数字可能会疲软。

不过，要把这些数字和1月数据结合起来看，才能作出准确判断，因为长达一周的中国春节假期今年落在2月，而去年是落在1月。

除非2月数据格外疲弱，才会动摇今年中国商品需求将稳步增长的看法。(完)

(译文审校 沈以文)

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