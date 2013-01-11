《Russell专栏》中国大宗商品进口强劲增幅可能在2013年降温

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 蔡美珍/丁琦
路透澳洲朗塞斯顿1月10日 - 除了铜,中国几项重要大宗商品的12月进口数字都毫无疑问地表现强劲,这一方面证实了中国当下的经济复苏,但同时也让人怀疑这会持续多久.
铁矿石表现特别凸出,进口量首次突破7,000万吨,比11月增加7.8%,带动2012年同比增幅达到8.4%.
12月原油进口量小幅上升至2,367万吨,高于11月的2,337万吨,全年增幅为6.8%.
但12月的每日进口石油桶数较上月小跌,由每日571万桶降至557万桶,不过仍高于2012年平均每日542万桶的水准.
不光是工业大宗商品进口强劲,12月大豆进口高达589万吨,创历史次高纪录,2012年也成为中国进口大豆最多的一年.
铜的进口数字是比较弱的一环,12月未锻造铜及铜材进口341,211吨,较上月下降6.6%,是2012年第二低的月份.
但全年铜进口量比2011年增加14.1%,12月的疲软表现主要是由于进口价格高于上海铜价,而且因为中国企业通常在年底偿付贷款,能够用于进口交易的现金因而减少.
整体而言,12月大宗商品进口数据,证实中国经济正在复苏,2012年中段的疲软现象,确实幸好只是软着陆.
但这些数据无法告诉我们2013年的展望,以及这股强劲表现能否持续.
中国贸易数据图表(link.reuters.com/fut96s)
铁矿石价格及上海螺纹钢期货走势对照图(link.reuters.com/guh32t)
铁矿石应该有继续表现强劲的潜力,2012年年中因面临景气降温的不确定性,中国钢厂降低库存后,目前似乎正在重建库存.
1月铁矿石进口热度持稳,应该是安全的赌注,但之后可能比较难以预测.
亚洲现货铁矿石.IO62-CNI=SI从去年9月低点每吨86.70美元,到1月10日的每吨158.50美元,大涨了83%,这个涨幅终将导致买方缩手,特别是如果钢价涨势落后的话.
上海螺纹钢期货主力合约自去年9月以来已上涨23%,虽然这表现不俗,但却只及得上铁矿石价格涨幅的约四分之一.
再看原油市场,570万桶/日的月度进口步伐似乎将成为2013年的新标准.
去年上半年中国的进口步伐远快于表观需求,受补充商业和战略库存需求的推动,但第三季因库存消化而表现疲弱,而第四季的形势又再度转好,受新炼油装置投产及补充库存提振.
虽然总是存在库存周期和季节性需求因素,但目前中国大部分炼厂似乎都在争取保持国内市场平衡.
这意味着他们未将多出来的炼油产能用于增加出口,不过从同比看,燃料净进口的增长正在放缓.
由于国际能源署(IEA)预计2013年中国油品日需求增至980万桶/日,而国内原油产量或持于400万桶/日附近,这表明月度石油和油品进口均值在580万桶/日.
我预计2012年约31万桶/日的油品进口步伐将会逐步放慢,原油进口将增加,因中国炼厂选择更多地利用新建产能.
这还取决于价格形势,因中国或在原油和油品进口和出口这两大市场采取伺机抉择的态度.
整体看,2013年中国商品进口的开局相当强劲,虽然增长形势将保持乐观,但较2012年最后一季的惊人增速可能会稍有放缓.(完)
(译文审校 田建华/张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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