《Russell专栏》改革方案将延续中国商品需求荣景 加大供应竞争

图为合肥一处住宅建设工地上的工人在焊接钢筋框架。 REUTERS/Stringer

撰稿 Clyde Russell/编译 隋芬/朱晓军/石冠兰/李爽

路透朗塞斯顿11月18日 -中国规划的经济与社会改革，应能延伸该国10年来对大宗商品的旺盛需求，同时会使得这种需求对价格更加敏感。

改革政策还有待细化，但初步信号显示，全球最大商品买家中国对于资源的胃口还远远没有到头。

从一个更长远的视角来看，改革计划中最重要的部分包括取消了对于农村向小型城市移民的限制，也放宽了向中型城市移民的规定。

光这一点就确保了，中国对于铁矿石、铜以及其他基本金属会维持旺盛的胃口，因为城镇化的扩大将创造出房屋和基础设施建设需求。

这种活动将在北京和上海等超大型城市之外进行，因此大部分将不会受到太多关注，但这并不意味着大宗商品需求的真实性会打任何折扣。

改革总体目的显然是提高数以百万计人民的收入水平，并引领他们进入以消费驱动的社会，虽然这一目的并没有列入三中全会的60条决定中。

这将对大宗商品整体需求产生积极影响：推动车辆和白色家电销售增加，也会促进农产品进口，特别是大豆，因为人们对蛋白的需求将逐步升级。

动物蛋白的消费增加，意味着对豆粕的需求增长，因为豆粕用于制作大多数牲畜的饲料。

中国的大豆产出在过去15年也基本没有增长，因政府集中力量提高小麦等粮食产量。

这说明，已经是全球最大的大豆买家的中国，可能在未来几年还必须加速进口大豆。

土地改革或将带来更多高效的农场，但主要还取决于允许出售的土地数量、购买人资格以及土地转让收入的分配方式。

改革计划的另一主要元素在于，让市场在大宗商品定价中发挥更大作用。

近些年中国一直在朝这个方向转变，尤其是精炼燃油。继续沿着这条路前进，将有助于国内市场更密切地与国际接轨。

如果油品根据全球市场信号定价，将导致对变化作出更快反应，因需求会随着成本涨跌而发生变化。

尽管这不会在长期内影响整体原油进口需求，但需求会更为波动，对全球价格变化的反应也会更灵敏。

**ING将发挥更大作用**

也许即将发生最大变化的市场当属液化天然气(LNG)，目前LNG到岸成本高于中国国内市场管制价格，处于竞争劣势。

允许天然气价格升向接近供应成本，可能会刺激LNG的需求，尽管政府为了维系社会稳定，可能会维持零售价管制。

全球海运煤炭供应也会受到影响，目前中国国内价格制约国际价格的趋势可能强化。

在放开管制的市场，中国发电厂可以从价格最好的任何卖家那里购买煤炭，意味着国际生产商必须向国内矿商看齐，尤其是在铁路基建条件改善使得国内供应更容易获得的情况下。

这几乎不会给全球煤矿厂商带来利好，因为中国国内价格较低，且其努力控制煤炭利用以降低污染。

该改革计划的另一要点是，允许增强与大型国有企业之间的竞争，以及促成更多合资企业的诞生。

这可能松动中石油、中石化等能源巨头对市场的把控，理论上讲应提高中国市场的效率。

更高效的市场实际可能藉由降低补贴、减少浪费和增加竞争来减缓需求的增长，但主要效应应是使市场对价格更加敏感。

比如，中东地区的紧张局势升级导致油价急涨，这应比以往更迅速地促使中国进口下降。

改革计划还有一点就是，承诺进行金融改革，暗示人民币完全可兑换。

这使得中国有可能能够建立起与其能源需求状况更加匹配的商品定价指标，以石油为例，这将给布兰特和美国原油合约的全球主导地位带来挑战。

最后，决议的这60个要点如何实施还需拭目以待，其效果很大程度上取决于细节。

目前中国的领导层似乎在认真考虑推动经济市场化程度，使其向内需型经济转型，而对于商品市场更重要的是，工业化和城镇化发展道路仍是一个漫长的过程。(完)

(译文审校 艾茂林)

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