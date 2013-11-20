《Russell专栏》中国需求在黄金市场的独角戏或难再唱下去

图为香港一家珠宝店的销售人员在向顾客介绍金手镯。 REUTERS/Bobby Yip

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 洪曦/张若琪/石冠兰

路透澳洲朗赛斯顿11月19日 -对于一家黄金矿商或者交易商来说，假如当前的市场缺少了中国的身影，那将会是相当可怕的事情。

根据世界黄金协会(WGC)，全球黄金需求在今年第三季度下降到四年以来的最低水平，且较2012年同期大幅减少21%。如果没有中国，情况会更糟。

今年中国有望取代印度，成为黄金消费第一大国；而且从截止到目前为止的一年来看，中国已经居于领先地位。

中国第三季黄金需求上升到209.6吨，高于上年同期的177吨，很大程度上受珠宝需求大增29%的推动。

相比之下，第三季度印度的黄金消费量较上年同期大幅减少32%至148.2吨，这是由于该国政府限制黄金进口措施的效果进一步显现。

对于多头人士来说，黄金需求的其他推动要素看起来亦无法令人鼓舞，例如第三季度黄金投资需求较上年同期大减56%，央行购买规模也减少了17%。

唯一值得欣慰的消息是，上市交易基金(ETF)的黄金持仓减少量明显低于第二季度。世界黄金协会报告称，第三季度ETF净卖出118.7吨黄金，低于第二季的402.2吨。

第三季央行净买入93.4吨黄金，高于第二季的79.3吨。然而央行买盘可能远低于前两年所见水准。

假定第四季的买盘与2013年迄今为止的平均值相当，那么今年全年购金量将约为400吨，低于2011年和2012年分别达到的457吨及544吨。

世界黄金协会报告整体讯息是，中国确实是黄金需求的唯一亮点，金价何以在上半年重挫近三成至6月28日触及每盎司1,180.7美元的三年低点后又大致稳定，或许可以从中得到最佳解释。

于是问题就变成：中国的黄金需求前景如何？消费增多的情况能维持下去，还是趋稳抑或减退吗？

中国最大的黄金生产商--中国黄金集团公司并不过度乐观，公司副总经理杜海青本月稍早在一场会议中表示，中国黄金消费今年料升至逾1,000吨，但该趋势无法维持，2014年起可能降至低于该水准。

主要受西方投资人撤出ETF的影响，今年稍早金价挫跌吸引了买气；但杜海青指出，今年的消费情况属于异常，明年中国的买气将回归较正常的模式。

即使中国的黄金需求维持当前水准，也无助于推升2014年的黄金需求增长，因此充其量不过能够支撑金价，无法成为看涨的因素。

中国黄金需求相关图表请点击：

link.reuters.com/bat34t

印度黄金行业相关图表请点击：

link.reuters.com/ryt24v

看来印度需求在中短期内不会卷土重来，尽管有证据显示，政府限制措施导致存在一些无法释放的需求。

印度已逐渐将黄金进口税调升至10%，并对再出口征收20%的税，作为其降低经常账赤字的举措之一。

黄金仅次于原油是印度第二大进口品，然而与石油不同，黄金对经济而言并非至关重要。

全印宝石珠宝贸易联合会(All India Gems and Jewellery TradeFederation)数据显示，印度实货黄金溢价增长，本周较伦敦金价每盎司高120美元，高于前周的80美元。

尽管到了通常会提振需求的传统结婚和假日季，印度黄金进口也在减弱。

11月12日经济时报援引交易商数据报导称，10月黄金进口量约为23吨。

印度进口受到控制，加之中国在明年春节过后买需可能放缓，很难看到金价有大幅走高的理由。

当然，整体市场并没有消化美国宽松货币政策最终导致通胀失控及政府破产的可能性。

量化宽松缩减的确看来已推迟至明年某个时点，但对黄金带来的真正推动力还将进一步推后。

目前，中国似乎在独力支撑金价走高，中国购金量数据在未来几个月将是更为重要的因素。(完)

(译文审校 侯向明/李爽/隋芬)

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