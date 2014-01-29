《RUSSELL专栏》若无中国和印度买需相助 黄金涨势恐难以为继

图为东京一家金店内展示的金条。 REUTERS/Yuya Shino

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿1月29日 -黄金今年伊始强势开官似乎更多的是基于投资者的冀望，而不是导致金价去年重挫28%的因素真的发生改变。

在中国和印度因素的推动下，现货黄金1月28日收报每盎司1,256.09美元，年内累计上涨4.25%。

对黄金的一种乐观看法是，主要消费国--中国将继续购买创纪录规模的黄金，印度也将放松去年遏制黄金需求的进口限制。

让我们先来看看印度，财政官员1月27日表示将在3月底前检视黄金进口限制规定，这给黄金多头带来一丝安慰。

印度去年将黄金进口税率大幅提升至10%的纪录高位，同时要求黄金进口中的20%必须用于加工并出口。

此举旨在削减不断膨胀的经常帐赤字，而作为以价值计算的第二大进口商品，黄金因其对经济成长的贡献有限而被视为不二之选。

起初，金市对印度政府的行动不以为意，显然认为这个东南亚国家的需求如此强劲，应能盖过政府决心遏制经常帐赤字的影响。

然而，此项措施在去年底前已然见效，11月黄金进口骤降至仅21吨。相比之下，在截止2013年9月的一年里，印度平均每月进口黄金约80吨。

印度本财年经常帐赤字预计将降至约500亿美元，低于上年创纪录的878亿美元。这点燃了人们对印度检视黄金进口限制规定的憧憬。

但人们忘了一点：在降低经常帐赤字方面已经取得一些进展，政府就不愿看到赤字再度增加。

还应指出的是，印度央行同时也是负责制定转口贸易规定的机构，该机构一位官员已经暗示，央行要到3月底之后才有可能评估这方面的关规定。印度央行在很大程度上独立于政府。

对于印度黄金进口而言，放宽转口要求可能比降低进口关税的影响更大，但这一问题的任何决定似乎都要等到几个月后才会做出，而且也不一定能做出放宽要求的决定。

再来看看中国，有消息称中国2013年从香港进口黄金创纪录高点，强化有关中国黄金需求依然强劲的乐观看法。香港是中国购买的主要中转站。

去年中国从香港进口约1,158吨黄金，几乎为2012年总量的两倍，因买家利用金价下跌之际逢低吸纳。

但下月初中国农历新年假期结束后，该国的黄金买盘很有可能消退。

中国黄金进口和生产相关图表： link.reuters.com/tup95v

散户买家可能已经利用2012年金价下跌的机会买进了，商户据信也已经补充了库存。

最好情况下，中国的黄金需求会持稳，但今年不大可能加速上升太多。

中国需求持稳而印度存在很大不确定性，因此金价要维持2014年刚刚萌芽的涨势，还需要依靠其它因素。

虽然上市交易基金(ETF)的资金外流速度放慢，有的还出现小小的资金流入情况，但这对于黄金来说还是更像中性因素而非正面因素。

由于美国逐步退出量化宽松政策，对于新兴市场的忧虑可能提供一些支撑，但这也让以美元计价的黄金在发展中市场的消费者眼中变得更加昂贵，因为他们自己的货币可能贬值。

过去曾支持金价12年涨势的关键因素之一是央行买盘，现在仍有可能提供一些支撑，但并不足以推高金价。

总之，没有中国需求的上升和印度买盘的回归，金价的每次上涨就很难不被当成抛出的机会。(完)

(编译 许娜/郑茵 审校 艾茂林/侯向明)

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