《Russell专栏》中国铁矿石期货远谈不上主导市场

撰写 Clyde Russell 编译 石冠兰

路透澳洲朗塞斯顿10月31日 -自中国国内首个铁矿石期货合约开始交易以来已有两周时间，目前为止交易量和未平仓合约表现均稳健，价格小幅走低。

对于北京当局来说，就从主导全球交易的三大矿业巨头手中争夺更多定价控制权的目标而言，情况算是“目前为止还算不错”。

然而，尽管中国大连商品交易所铁矿石期货合约的接受度很好，但现在说这是铁矿石在中国交易成功改革的开端，仍为时尚早。

我们得知，在中国大连商品交易所10月18日推出国内首个铁矿石期货合约以来，在中国钢铁业内有浓厚的对冲和交易兴趣。

交投最为活跃的5月期货，开市时数量略高于30万口，结清规模略高于10万口，10月31日开市时未平仓合约为9.05万口上下。

尽管交易商报告称宝钢(600019.SS)和鞍钢(000898.SZ)等国内大型钢企有兴趣，但目前为止主要交易仍来自小型交易商和投机客。

有一部分原因在于，每口仅为100吨的小规模对资本实力较弱的市场人士有吸引力，另一部分原因是大型市场人士往往行事谨慎，在静观市场运作情况。

中国大连商品交易所有信心确保货物的质量和交货时间，但一些可能成为参与者的企业将观察实际情况是否如此。

同样的是，力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)和淡水河谷(VALE5.SA)等巨头可能也持谨慎态度。

尽管他们可以通过中国子公司进行交易，但人民币不能完全自由兑换，总是成为希望在中国交易所进行交易的外资企业的障碍。

**套利交易**

力拓和必和必拓也可能只在套利时使用中国大连商品交易所铁矿石期货合约，比如他们可以在中国大连商品交易所(DCE)卖出铁矿石合约，同时在新加坡交易所(SGX)购买互换合约，以从中获利。

这种套利交易会推高以上两个交易所的成交量，而不会令DCE取代SGX成为纸质铁矿石市场的主导力量。

考虑到开局强劲，DCE的成交量很有可能超越SGX，这只是因为DCE将吸引大量无权进行境外交易的中国国内交易商。

铁矿石互换市场每年成交值为280亿美元左右，2012年成交量约为1.27亿吨，约合整个海运市场的10%。

迄今为止，DCE交投最活跃的铁矿石合约价格密切跟随可比SGX互换合约，但两者之间的差距也足以吸引套利交易商。

除了数据提供商Platts.IO62-CNI=SI和MetalBulletin.IO62-CNO=MB给出的指数参考价之外，DCE合约还可以为中国钢铁厂和其他买家提供又一个参考价。

中国钢铁买家和当局对使用上述指数设定铁矿石价格一直感到不快，他们指责称，大型矿商可以通过减少交投量来推高价格，进而操纵市场。

最近，中钢铁工业协会(CISA)副会长王晓齐表示，中国钢厂应该减少通过长协购买铁矿石，转而通过现货平台购买，以减少对指数价格操纵的暴险。

中国国家发展和改革委员会过去也发表过类似言论。不过缺乏表明存在市场操纵行为的证据。

中国买家也有可能自己进行了一些操作，据称他们最明显的操作就是对铁矿石船货违约，然后在2012年第三季以更低价格买回。2012年4

-9月，铁矿石现货价格大跌42%。

DCE合约的真正价值在于，它们能提高市场透明度。因为它们是可交割的，所以它们应该尽力摆脱操纵市场的指控。

但是，这并非意味着DCE将成为铁矿石价格的实际基准。

只要供应集中在相对少数生产商手里，而且中国买家需求继续保持强劲，矿产商仍将在选择基准价格方面占得上风。

不过，澳洲供应增加，加上市场长期预期(尚未成真)的中国钢铁需求增长放缓，可能会改变这一平衡。

如果DCE合约在交割上是有效的，中国也进一步放宽货币管控，主导市场的基准也可能会发生改变。(完)

(译文审校 田建华)

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