《Russell专栏》中国经济回暖将奠定大宗商品市场基调

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 程琳/丁琦

路透澳洲朗塞斯顿12月19日 - 中国经济放缓是今年该地区大宗商品市场上的主打需求题材,如果中国经济增长重新加速,无疑会奠定2013年大宗商品市场的基调.

不过,分析师都应当回顾一下自己在过去一年做出的分析预测,并明确正误,这样有助于他们对未来作出判断.

我在去年12月写的一篇回顾与展望文章中,曾写过"对于中国经济将硬着陆的看空观点,几乎没有证据予以支持."

当时我认为,这个全球头号大宗商品进口国和消费国将实现软着陆,经济将在前两季放缓.

结果是,我对软着陆的预期是对的,但时间预估有误,经济增长与大宗商品需求放缓都出现在二三季度.

这进而影响到我对其它方面的预期,包括我以为中国原油进口在2月日均595万桶的水平触顶了.

当时我认为,鉴于布兰特原油期货价格高于每桶120美元,中国不会再增加进口,但我没考虑到伊朗因受西方制裁而减少供应的担忧.

中国原油进口最终在今年5月达到日均600万桶才止步.不过我对下半年进口更符合潜在需求的判断还是对的.这一趋势或将延续到2013年.

中国原油进口前景实际上取决于该国炼厂,看它们是会提高产能利用率来增加产品出口,还是维持刚够满足内需的产能利用率.

我在2月24日暗示中国会在2012年成为柴油净出口国,实际上到10月末,中国日均净出口1.03万桶柴油,2011年是日均净进口8,400桶.

不过,这个净出口量放到全球市场来看仍是相对较低,但是若中国炼厂认为有利可图,并得到当局许可,那么出口还是有增长可能的.

**铁矿石**

年中时中国经济放缓还影响到了铁矿石市场.在那之前,该市场没有太多地受到其他大宗商品弱势的拖累.

我在7月9日撰文写道,铁矿石市场具有韧性,并预计中国2012年将的铁矿石进口量将至少达到7.4亿吨.

在2012年仅剩下最后一个月之际,铁矿石进口量为6.75亿吨,意味着全年7.4亿吨的预估是可能实现的,但该市场颇具韧性的观点却不再合适了.

铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI在第三季大跌23%,至三年低位,因钢材产量明显过剩,令市场担忧需求前景.

不过,我在8月14日的专栏中暗示,铁矿石价格已接近底部.

在那篇专栏发表后,铁矿石价格又跌了三周,随后出现反弹,迄今已上涨53%.

明年,投资铁矿石市场似乎比钢材市场要更加安全,因大型矿商已放缓扩张计划.此前铁矿石出口排名第三的印度,出口量正在下滑,而且中国的钢厂似乎更愿意购买高质量的海运铁矿石,而不愿采购国内的低质矿.

对铁矿石市场前景的担忧,也成为2012年澳洲面临的一个重要议题.随着中国经济放缓,对澳洲长期持续的资源荣景的忧虑大量浮现.

我在2月13日撰文写道,控制劳动力和资本成本是关键,并在5月时写道,人们正"逐渐意识到"大宗商品荣景正变得难以为继.

7月18日,我撰文指出,澳洲两大矿商--必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)应该立即转换业务模式,因股票市场并不欢迎其雄心勃勃的扩张计划.

我当时指出,矿商因缩减开支,只有这样,未来数年里人们谈论的话题才会从产能过剩终结资源荣景转换为供应可能短缺.

必和必拓在8月时就这样做了,该公司停止了南澳洲Olympic Dam矿山扩张计划,并削减了其他一系列项目的开支.

我认为这并不意味着大宗商品荣景的终结,而是会保持更长时间,因矿商已意识到他们并不需要连续不断地搞建设,只要有效率地搞好现有项目的运营,就能获得足够利润.

**黄金多头面临困境**

黄金价格到年底似乎会比年初略微上涨,这令那些寄望金价升至每盎司2,000美元的多头失望.

多头似乎主要是押注于出现货币大崩盘,或者说欧洲的衰弱和美国的量化宽松计划,但他们大多忽略了实货市场,那里有明显的证据显示,印度的黄金需求大幅下滑,中国的需求亦疲弱,这两个国家的需求占市场的40%.

我在2月17日说道,看多的理由正在变得苍白无力,5月4日我又表示,印度和中国不再是金价的正面因素.

若要金价延续其长达10年的涨势,印度和中国的需求必须增加,因实货市场受其支撑.此外,基于货币宽松导致西方世界出现通胀忧虑的交易思路,到目前为止也没有实现.

最后,泰国政府的稻米干预计划,要算是今年亚洲大宗商品市场中的一大问题.

我在2月14日写道,向农户发放补贴会造成粮食库存大量增加累积,同时导致泰国粮食出口大量减少.

虽然后来的情形确实如此,但我也许低估了英拉政府计划所受到的强力支持,英拉政府主要依靠农村低收入人群的支持.

到9月13日,对稻米的补贴幅度依然巨大,而泰国商务部长宣称的所谓政府间销售协议也无从证实.稻米库存在10月达到了140万吨,相当于泰国正常年度出口量的140%.

到我10月4日的专栏发表时,市场还对形势好转抱有一线希望,但目前为止,该补贴计划仍没有结束迹象,形势似乎可能演变成泰国政府收购稻米,然后只能将其存放在不恰当的地方,最后只得当做废弃物处置掉.(完)

(译文审校 沈以文/艾茂林)

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