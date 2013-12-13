《Russell专栏》中国今年石油需求增长料达不到预期

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell
路透澳洲伦瑟斯顿12月13日 -几乎可以肯定，中国今年的石油需求达不到国际能源署(IEA)以及国内头号石油生产企业的预估。
11月表观石油需求较上年同期减少5.1%，约为每日994万桶，但比10月高出1.5%，且为五个月来高点。
但即便如此，今年1-11月的表观需求也仅为每日976万桶左右，较上年同期仅增加2.1%。
这远远低于IEA的预估。12月11日公布的IEA月报预测的2013年总需求为每日1,019万桶。
这也低于中国石油天然气集团公司(CNPC)1月时预估的每日1,028万桶。
表观需求在计算时加入了炼厂的净进口，但未计入商业和战略库存的变化。
官方并不公布库存数量的变化，但每月公布商业库存的百分比变动。
这些数字近几个月一直在下降，10月成品油库存较9月下降6.08%，为连续第四个月下滑。
10月商业原油库存亦降1.84%，但之前两个月增长了10%。
然而，即使库存在下降，下降幅度也不足以解释表观需求与IEA和中石油预估之间的差距。
看来中国的需求增长未能符合预期，可能主要原因在于：今年中期的经济成长逊于预期、中国逐步转向以消费为导向的经济以及效率的提高。
**12月进口强劲于事无补**
即使12月中国石油进口强劲，也不足以推动表观石油需求总量突破每日1,000万桶。
根据汤森路透Oil Analytics的计算，12月石油进口量可能在每日565万桶左右。
这个数字高于今年1-11月的均值--每日557万桶，但也只是稍稍高出。
如果国内石油产量持稳在每日415万桶，即2013年前10个月均值，这表示可供提炼的约为每日980万桶。该数字不包括库存变化。
今年1-11月石油净进口均值为每日22.6万桶。假如12月也保持这个趋势，本月石油需求量将仅仅略高于每日1,000万桶。
这肯定高于1-11月的日需求量均值976万桶，但全年需求量仍将低于每日1,000万桶，或许在每日980万桶左右。
这比IEA的日需求量预估约低40万桶，比CNPC预估低48万桶。
如果2013年表观需求量真的在每日980万桶上下，相比2012年的966万桶仅增长1.4%，为2008年以来最慢增速。
而且这也降低了2014年预估的起始值，意味着IEA对明年需求的预估值每日1,057万桶或许过于乐观。
这些数字表明，中国石油需求增速正在放缓，这个趋势可能还将持续。
过去几年，中国石油需求增速超过经济增速的一半，但未来可能更接近于国内生产总值(GDP)增速的四分之一或三分之一。
这个信号说明，政府推动经济向消费者导向经济转型的努力也许有了一些成果，至少在石油需求角度看来是这样。
这也意味着，全球油市可能必须考虑到中国需求增速放缓，这将对油市整体前景产生影响。IEA预测在全球石油需求增长中，中国的贡献还不到三分之一。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。