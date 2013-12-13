《Russell专栏》中国今年石油需求增长料达不到预期

资料图片：中石化在合肥的原油储罐。 REUTERS/Jianan Yu

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲伦瑟斯顿12月13日 -几乎可以肯定，中国今年的石油需求达不到国际能源署(IEA)以及国内头号石油生产企业的预估。

11月表观石油需求较上年同期减少5.1%，约为每日994万桶，但比10月高出1.5%，且为五个月来高点。

但即便如此，今年1-11月的表观需求也仅为每日976万桶左右，较上年同期仅增加2.1%。

这远远低于IEA的预估。12月11日公布的IEA月报预测的2013年总需求为每日1,019万桶。

这也低于中国石油天然气集团公司(CNPC)1月时预估的每日1,028万桶。

表观需求在计算时加入了炼厂的净进口，但未计入商业和战略库存的变化。

官方并不公布库存数量的变化，但每月公布商业库存的百分比变动。

这些数字近几个月一直在下降，10月成品油库存较9月下降6.08%，为连续第四个月下滑。

10月商业原油库存亦降1.84%，但之前两个月增长了10%。

然而，即使库存在下降，下降幅度也不足以解释表观需求与IEA和中石油预估之间的差距。

看来中国的需求增长未能符合预期，可能主要原因在于：今年中期的经济成长逊于预期、中国逐步转向以消费为导向的经济以及效率的提高。

**12月进口强劲于事无补**

即使12月中国石油进口强劲，也不足以推动表观石油需求总量突破每日1,000万桶。

根据汤森路透Oil Analytics的计算，12月石油进口量可能在每日565万桶左右。

这个数字高于今年1-11月的均值--每日557万桶，但也只是稍稍高出。

如果国内石油产量持稳在每日415万桶，即2013年前10个月均值，这表示可供提炼的约为每日980万桶。该数字不包括库存变化。

今年1-11月石油净进口均值为每日22.6万桶。假如12月也保持这个趋势，本月石油需求量将仅仅略高于每日1,000万桶。

这肯定高于1-11月的日需求量均值976万桶，但全年需求量仍将低于每日1,000万桶，或许在每日980万桶左右。

这比IEA的日需求量预估约低40万桶，比CNPC预估低48万桶。

如果2013年表观需求量真的在每日980万桶上下，相比2012年的966万桶仅增长1.4%，为2008年以来最慢增速。

而且这也降低了2014年预估的起始值，意味着IEA对明年需求的预估值每日1,057万桶或许过于乐观。

这些数字表明，中国石油需求增速正在放缓，这个趋势可能还将持续。

过去几年，中国石油需求增速超过经济增速的一半，但未来可能更接近于国内生产总值(GDP)增速的四分之一或三分之一。

这个信号说明，政府推动经济向消费者导向经济转型的努力也许有了一些成果，至少在石油需求角度看来是这样。

这也意味着，全球油市可能必须考虑到中国需求增速放缓，这将对油市整体前景产生影响。IEA预测在全球石油需求增长中，中国的贡献还不到三分之一。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。