《Russell专栏》中国石油进口疲弱与需求的温和增长形成反差

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell;编译 王翔琼/许娜
路透澳洲7月16日 - 中国的石油需求和炼厂加工量6月创下四个月高位，原油进口量却降至九个月以来最低，该如何解释这两相矛盾的事实呢？
如果把衡量中国石油需求的这三大指标上半年数据拿出来看，情况甚至变得更加模糊。
首先来看原油进口量。6月原油日进口量为539万桶，较5月下滑4.4%，为去年9月以来最低。
1-6月原油日进口量为557万桶，较上年同期下降1.4%。
再来看炼厂加工量。6月炼厂加工量为每日964万桶，较上年同期上升10.8%。上半年炼厂加工量每日为955万桶，同比高出4.1%。
最后是表观石油需求。6月表观石油需求增至每日994万桶，较5月上升5%，较上年同期升10%。表观石油需求是将炼厂吞吐量加上精炼油品净进口量计算得出的。
前六个月的石油需求达到每日982万桶，同比增加3.4%。
实际上原油进口下滑，与石油需求和加工量的温和增长形成反差。
中国国内的原油产量无法提供答案。今年前五个月，国内原油产量小幅增长2.7%至约每日417万桶，相当于1-5月每日额外增加6.2万桶左右。
商业和战略库存因此成为最有可能的解释，但这部分库存往往是灰色地带，因为中国并不公布实际库存水平。
已知的部份是，商业原油库存自3月以来持续增加，因为新华社公布了百分比变动。
5月库存较前月增加4.75%，4月和3月分别增加0.14%和2.2%。
那么6月原油进口疲弱但炼厂加工量增加，一部分原因可能在增加的原油库存被拿来利用，因为炼厂在经历4月和5月的维护期后恢复生产。
但整体而言，看起来中国的原油库存实际上可能在今年前六个月就已经增加。
如欲浏览中国原油进口量相关图表，请点击：(here)
假设今年前六个月国内原油日产量保持在前五个月的417万桶不变，那么加上原油日进口量，上半年每日可获得的原油总量约为974万桶。
考虑到1-6月炼油厂日加工量为955万桶，因此同期原油库存每日增加多达19万桶。
这反过来表明，由于中国似乎已拥有充足的库存，所以未来数月不会急于增加原油进口。
原油进口将更可能与国内实际消费状况挂钩，而这会让下半年形势出现有意思的多种可能。
由于中国经济流失动能，尤其在工业生产方面，可能因此打压柴油和石脑油的需求。
中国第二季国内生产总值(GDP)增长7.5%，为过去10个季度以来第九个季度增幅缩小。6月工业生产增幅自5月的9.2%降至8.9%，表明临近第二季末时经济进一步放缓。
另一方面，6月汽车销售增长11.2%，今年迄今增长12.3%，这应该会刺激汽油需求。
假设工业活动放缓的趋势持续数月，而汽车销售依然强劲，中国炼油商将因此面临一些选择。
他们是否会保持较高的加工率以满足预期中不断增强的汽油需求，同时试图出口过剩的柴油？亦或是维持稳定的加工率，通过遏制出口来满足增加的汽油需求？
从出口数据来看，两种都有可能。
今年前五个月，中国汽油日出口量约为11.5万桶，较2012年同期增长59%；柴油日出口量约为8.08万桶，跳增241%。
这或许归因于亚洲油品的利润很高，不过即便加工利润丰厚到足以鼓励中国出口燃油，但仅靠这点还是不太可能刺激中国增加原油进口。
假设国内原油产量和净燃油进口状况与上半年基本相似，那么下半年原油进口应会增加，但增幅或许小于预期。(完)
(译文审校 沈以文)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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