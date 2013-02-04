《Russell专栏》下半年中国原油进口量增速或会加快

资料图片：2012年9月，在安徽合肥一家加油站，工作人员正在给汽车加油。 REUTERS/Stringer

撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋/张明钧

路透澳洲朗塞斯顿2月1日 - 预测今年中国原油进口量高于去年当然容易,难以预测的是到底能高多少.

似乎决定进口升幅的因素再一次落在了以下两个之上:会有多少新增炼厂产能上线,以及原油战略储备会新增多少.

虽说这两个因素具有不确定性,使得估算可能的原油需求增幅有一定猜测成分,不过仍有足够信息帮助作出早期预测.

根据路透对18家中国主要炼厂的调查,一些中国最大型的炼厂计划2013年将原油提炼产能利用率提升约4%.上述18家炼厂的总产能达到每日483万桶,占中国总炼厂产能的44%.

如果这4%的增幅反映到总产能利用率中的话,那么就意味着2013年中国原油日提炼量增至973万桶,2012年为936万桶.

这意味着每日提炼量将有37.5万桶的跳增,而新增部分可能主要还要由增加进口原油来满足,因为中国国内的原油日产量可能会保持在约410万桶的附近,不会有太大的变化.

不过值得注意的是,去年12月中国炼厂的日提炼量达到了1,049.3万桶的纪录高位,远高于调查中预测的2013年全年平均水平.这表明,如果产能利用率继续保持在上个月水平附近的话,中国的原油需求存在上行风险.

巧合的是,国际能源署(IEA)对2013年中国油品需求增幅预测中,也预计中国炼厂的产能利用率将增长4%.

IEA预计,2013年中国油品日需求量将升至998.4万桶,高于去年的959.5万桶.

尽管IEA的上述预测是关于油品需求的,并不一定与原油需求完全对应,但表明今年原油和油品净进口量需要合计达到每日近600万桶.

2012年中国日均原油进口量为542万桶,较2011年增长6.8%,而油品净进口量在每日30万桶左右.

加总的话,2012年期中国原油和油品净进口量约为每日572万桶,意味着若达到每日600万桶的水平,日进口量还需增加28万桶.

由于接受调查的炼厂表示,他们每日原油加工量将增加约37.5万桶,这暗示2013年油品净进口可能会下滑.

具体情形可能会是燃料油进口减少,而柴油出口增加将足以抵销汽油出口可能下滑的效应.

燃料油进口可能减少,因小型炼厂可以直接进口原油,而炼厂运转率提升将会加剧柴油过剩.

汽车销售增加将会提振汽油需求,幅度可能会高过炼厂的产能扩增,因此使得可供出口的车辆用油减少.

除了去年底开始运营的炼厂运转率提升,中国2013年产能也料将增加.

中国石油的四川炼厂第一季末日加工能力料增加20万桶,而中化集团及中国石化日产量年底前可能增加34万桶.

不过今年大部分时间内,上述四川炼厂是可能增加原油进口的唯一中国石油旗下炼厂,而且增幅甚至可能达不到20万桶的新增产能.

不过为新的炼制能力提高存货,也将成为提升今年原油需求的因素.

另外一个潜在因素则是战略储油,因部分二期储油设施将在2013年竣工.

当然即使油罐建成,中国也不一定会增加进口来向其注油,但这仍会成为进口增加的一个风险因素,特别是在下半年.

综合考虑已知因素以及推测情景,预料2013年原油进口增幅将至少达每日30万桶,但更有可能比较接近每日40万桶.

这将满足规划中的炼厂运转率提升,从而满足经济加快成长带来的实际需求增长.

若中国购油是为了战略储备,最有可能是在下半年,意谓着下半年需求增幅会大过上半年.(完)

(审校 王丽鑫/张涛)

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