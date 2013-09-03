《Russell专栏》中国PMI数据强劲不一定意味着商品需求增加

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 石冠兰/王翔琼/戴素萍
路透澳洲朗塞斯顿9月3日 - 商品制造商和交易商无疑对近期中国制造业复苏迹象感到欢欣鼓舞，然而该数据可能更多地只是提振了士气而不是实际需求。
这是因为，这中国官方制造业采购经理指数(PMI)与原油、铁矿石和铜等关键商品进口之间的关联性很弱。
中国进口与这些商品价格之间的相关性更明显些。
这意味着尽管工业增速更强或更弱有助于设定进口的趋势，但实际进口规模更多地是与价格挂钩。
中国8月官方PMI升至16个月高点51.0，超过市场预估的50.6，分项数据显示个领域情况都转好，包括关键的出口订单。
官方PMI的升势受到汇丰PMI数据调查的支持，后者8月在四个月来首次升至50的荣枯线上方，为50.1。
汇丰PMI更倾向于中小型企业，而官方PMI则关注大型国有企业。
两个PMI数据似乎都在说明，中国经济已扭转了年初疲弱开局，在基础设施建设支出增加与全球经济环境好转的基础上，已再度扩张。
这对商品制造商的利好，看来是合乎逻辑的，因中国经济更强劲通常意味着进口增加。
但仔细推敲数据，这种想法却站不住脚。
以铁矿石为例，从2008年底全球经济衰退到2010年底，官方PMI持一直在50关卡上方，2010年7月最低时也达到51.2。
不过，除了2008年衰退结束后曾一度取得增长之外，这段时期的多数时间则是持平的。
实际上在2010年的大多数时间内，铁矿石进口趋势是下降，仅在迈向当年年底及2011年初才开始加快，而当时PMI数据开始走软。
最近，官方PMI逐渐步入50水准左右的窄幅区间，但铁矿石进口却飙升，7月时触及纪录高位7,310万吨。
但若比较铁矿石进口和亚洲现货价格.IO62-CNI=SI，会更清楚的看到在去年铁矿石价格大跌后，中国加速买进。
这其中也显示出，今年铁矿石进口量最低的月份是2月，而之前在去年9月到今年1月期间，铁矿石价格已经涨近80%。
**价格和库存更重要**
原油进口的情况基本一致。在2008年金融危机过后，原油进口和PMI皆一同上升。
但之后，石油进口在2010年底表现疲弱，PMI却走强，虽然两者在迈向2011年底则是同步上升。
2013年原油进口趋高，7月时触及纪录高位，而PMI却持续横盘整理。
看看原油进口和布兰特油价的比较，似乎油价成本较高导致进口下滑，反之油价较低进口会增加。
2010年9月以前，石油进口处于上升趋势之中，之后大约一年左右是在横向整理，此时布兰特油价冲上每桶100美元以上。
去年时，原油进口在9月左右下滑，正值布兰特油价走升，而今年直到最近，油价普遍下滑，已导致进口加速。
铜进口在2011年走升时，PMI却走低。今年迄今，铜进口一路下滑，PMI则呈现稳定。
将铜进口和伦敦指标期铜价格相比较，可以看出在2010年7月和2011年7月之间，当铜价强劲时，进口呈现走弱，但2011年后期铜价走疲时，进口则增加。
近期，今年4月以来价格下滑，已导致进口增加。
数据显示的是，相较于工业产出增速，中国大宗商品买盘更易受价格波动影响，因为当进口价格上涨时，中国看来愿意动用库存并提高国内的产量。
比PMI更好的进口需求成长指标，或许是关注库存变化、大宗商品的国内生产成本，以及国际价格的走势。(完)
(译文审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。