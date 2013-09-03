《Russell专栏》中国PMI数据强劲不一定意味着商品需求增加

图为浙江嘉兴一家面向欧美市场的钢铁厂，一名员工在工作。 REUTERS/William Hong

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 石冠兰/王翔琼/戴素萍

路透澳洲朗塞斯顿9月3日 - 商品制造商和交易商无疑对近期中国制造业复苏迹象感到欢欣鼓舞，然而该数据可能更多地只是提振了士气而不是实际需求。

这是因为，这中国官方制造业采购经理指数(PMI)与原油、铁矿石和铜等关键商品进口之间的关联性很弱。

中国进口与这些商品价格之间的相关性更明显些。

这意味着尽管工业增速更强或更弱有助于设定进口的趋势，但实际进口规模更多地是与价格挂钩。

中国8月官方PMI升至16个月高点51.0，超过市场预估的50.6，分项数据显示个领域情况都转好，包括关键的出口订单。

官方PMI的升势受到汇丰PMI数据调查的支持，后者8月在四个月来首次升至50的荣枯线上方，为50.1。

汇丰PMI更倾向于中小型企业，而官方PMI则关注大型国有企业。

两个PMI数据似乎都在说明，中国经济已扭转了年初疲弱开局，在基础设施建设支出增加与全球经济环境好转的基础上，已再度扩张。

这对商品制造商的利好，看来是合乎逻辑的，因中国经济更强劲通常意味着进口增加。

但仔细推敲数据，这种想法却站不住脚。

以铁矿石为例，从2008年底全球经济衰退到2010年底，官方PMI持一直在50关卡上方，2010年7月最低时也达到51.2。

不过，除了2008年衰退结束后曾一度取得增长之外，这段时期的多数时间则是持平的。

实际上在2010年的大多数时间内，铁矿石进口趋势是下降，仅在迈向当年年底及2011年初才开始加快，而当时PMI数据开始走软。

最近，官方PMI逐渐步入50水准左右的窄幅区间，但铁矿石进口却飙升，7月时触及纪录高位7,310万吨。

但若比较铁矿石进口和亚洲现货价格.IO62-CNI=SI，会更清楚的看到在去年铁矿石价格大跌后，中国加速买进。

这其中也显示出，今年铁矿石进口量最低的月份是2月，而之前在去年9月到今年1月期间，铁矿石价格已经涨近80%。

**价格和库存更重要**

原油进口的情况基本一致。在2008年金融危机过后，原油进口和PMI皆一同上升。

但之后，石油进口在2010年底表现疲弱，PMI却走强，虽然两者在迈向2011年底则是同步上升。

2013年原油进口趋高，7月时触及纪录高位，而PMI却持续横盘整理。

看看原油进口和布兰特油价的比较，似乎油价成本较高导致进口下滑，反之油价较低进口会增加。

2010年9月以前，石油进口处于上升趋势之中，之后大约一年左右是在横向整理，此时布兰特油价冲上每桶100美元以上。

去年时，原油进口在9月左右下滑，正值布兰特油价走升，而今年直到最近，油价普遍下滑，已导致进口加速。

铜进口在2011年走升时，PMI却走低。今年迄今，铜进口一路下滑，PMI则呈现稳定。

将铜进口和伦敦指标期铜价格相比较，可以看出在2010年7月和2011年7月之间，当铜价强劲时，进口呈现走弱，但2011年后期铜价走疲时，进口则增加。

近期，今年4月以来价格下滑，已导致进口增加。

数据显示的是，相较于工业产出增速，中国大宗商品买盘更易受价格波动影响，因为当进口价格上涨时，中国看来愿意动用库存并提高国内的产量。

比PMI更好的进口需求成长指标，或许是关注库存变化、大宗商品的国内生产成本，以及国际价格的走势。(完)

(译文审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。