《Russell专栏》中国小型炼厂购买原油或影响亚洲燃料油市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/程琳/石冠兰
路透澳洲朗塞斯顿11月26日电---中国原油进口规定的一个小小变化,可能给明年的亚洲燃料油市场造成较大影响,进一步打压利润.
据产业消息人士,中国化工集团公司可能拿到直接进口原油的许可证.中国化工集团公司是小型炼油厂运营商之一.
如果此事成真,可能有助於打破中石油、中石化与中海油三家巨头对中国原油进口市场的绝对控制.
中国化工集团公司可能获得2013年进口大约1,000万吨原油的配额,相当於每天20万桶.
考虑到中国化工集团公司大约每日50万桶的炼油能力,上述数量可能不足以满足其所有需求.但与多数小型炼厂一样,由於利润微薄,中国化工集团公司旗下炼厂的产能利用率经常远低於满载水平.
从国外进口燃料油或者以高价向大厂购买原油,让这些小型炼厂苦不堪言,他们的利润因此受到挤压,产能利用率也常常因此不到50%.
小型炼厂的冶炼产能总计约为每日200万桶,略低於中国总量的五分之一,因此,任何帮助其提高产能利用率的举措都具有深远意义.
表面来看,中国化工集团公司有可能以原油进口代替每天约20万桶的燃料油进口.
但据摩根大通大宗商品研究团队的研究结果,2012年,中国化工旗下三大冶炼厂将加工约每天8万桶进口原油,和每天6万桶进口燃料油.
不过,如能以更低价格直接进口原油,中国化工也可能选择提高产能利用率.如此一来,中国原油进口就可能上市,燃料油进口可能下降.
原油进口增多,也不足以大幅扭转整体供需情况,但在中国是大买主的燃料油市场,影响可能更加深远.
中国燃料油的净进口近期已放缓,但10月进口量仍达每日259,493桶,按月降低10.3%.
10月份的12个月移动均值为258,041桶/日,而这一期间净进口量为每日341,237桶.
如果假定燃料油进口会由於中国化工集团公司的20万桶/日配额而减少,可能就过度了,但即便进口量降低10万桶/日,亚洲产品油市也将会有所感受.
燃料油相对迪拜原油的贴水自6月以来一直处於上升趋势,11月23日为每桶11.47美元.
6月该贴水低见0.57美元,因燃料油需求在中东夏季发电高峰期升高,且西方制裁伊朗削减对亚洲船货.
中国燃料油需求放缓,尤其8月更是如此,当时小型炼厂难以获利,亦有助於扩大对原油的贴水.
**燃料油裂解价差承压**
如果中国需求减弱,将令燃料油裂解价差面临更大压力,尤其是在船运业等其它方面需求疲弱之际.
如果中国化工集团公司或其它小型炼厂获准直接采购原油,则受到影响的成品油可能不只是燃料油.
中国炼厂提高产能利用率,将加剧燃料过剩局面,这可能加大当局允许增加成品油出口的压力.
虽然随着中国经济重拾动能,未来几个月燃料需求可能增长,但可能被炼厂产量增加所超过.
这意味着亚洲其它地区的炼厂将面临以下前景:中国减少购买其燃料油,同时中国增加对亚洲地区的汽油与柴油出口.(完)
--审校 戴素萍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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